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Diyarbakır’da uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halay çekti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, corona virüsü vakalarının en çok görüldüğü iller arasında saydığı Diyarbakır'daki bir düğünde, çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişinin kol kola halay çektiği ortaya çıktı.

11:34 -
Haberler Sağlık

Türkiye’nin en çok corona virüsü vakasının görüldüğü 5 ilden biri olan Diyarbakır’da, bazı vatandaşlar uyarıları dikkate almıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İl Pandemi Kurulu tarafından salgının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması için yapılan çağrılara rağmen, kentte vakalarda artış yaşanıyor.

Önceki gün Diyarbakır’da bir düğünde çekilen görüntülerde aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu ve çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişi, halay çekti. Corona virüsü ilgili hiçbir tedbirinin alınmadığı açık alanda yapılan düğünde çekilen görüntülerle, Türkçe ve Kürtçe müzik eşliğinde halay çeken davetlilerin corona salgınını hiçe saydıkları görüldü. (DHA)

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Son güncelleme: 11:56 19.07.2020
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