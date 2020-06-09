Doç. Dr. Erdoğan: Elleri yıkadıktan sonra dezenfektan kullanımı elin tahrişi arttırır

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Kaya Erdoğan, ellerin yıkanması konusunda açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Erdoğan, el temizliği konusunda “Derinin yapısına uygun temizleyiciler, bebek şampuanları veya katı beyaz sabunlar kullanılabilir” dedi.

RENKSİZ, KOKUSUZ SABUNLAR TERCİH EDİLMELİ

Derinin dış dünya ile aramızda bariyer sağladığını belirten Doç. Dr. Erdoğan, çok sık el yıkamanın bu bariyeri bozabileceğini çeşitli mikroorganizmaların deriden geçişi kolaylaştırabileceğini söyledi. Erdoğan, “Bunları önlemek için el yıkamada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Eller en az 20 saniye boyunca, bilekler, parmak araları ve tırnak altları ihmal edilmeden yıkanmalıdır. Yüzük, bileklik ve saat altlarında sabun ve temizleyici artıkları kalıp ekzemaya neden olabileceği için mümkünse pandemi sürecince takı ve saat kullanılmamalıdır.

Ellerin iyice durulandığından ve sabun artığı kalmadığından emin olunmalı, sonrasında eller tercihen yumuşak bir kağıt havlu ile kurulanmalıdır. El yıkamada sabun tercihi de önemlidir. Derinin pHsına uygun, renksiz ve kokusuz sabunlar tercih edilmelidir. Sıvı sabunlar ve antibakteriyel sabunlar yerine mümkünse eczanelerde satılan derinin yapısına uygun temizleyiciler, bebek şampuanları veya katı beyaz sabunlar kullanılabilir” dedi.

SU ILIK OLMALI

Suyun sıcaklığının da önemli olan diğer bir konu olduğunu ifade eden Doç. Dr. Erdoğan, “Çok sıcak veya çok soğuk su kullanımı cildimizin kurumasına ve çatlamasına yol açacağı için ılık su kullanılmalıdır. El yıkama imkanı olmayan durumlarda yüzde 70 alkol içeren el dezenfektanları veya kolonya tercih edilebilir. El dezenfektanı veya kolonya da el yıkamada olduğu gibi 20 saniye boyunca veya kuruyana kadar parmak araları, bilekler dahil olmak üzere tüm ele sürülmelidir. El yıkamadan sonra ise tekrar dezenfektan kullanımı tahrişi arttıracağı için önerilmemektedir” diye konuştu.

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