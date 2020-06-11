Doç. Dr. Okur: Nemli maske takmak bayılmaya sebep olabilir

Corona virüsü pandemisinde kontrollü normalleşme sürecine girerken, sosyal hayattaki sınırlar kaldırıldı. Dünya Sağlık Örgütü, sosyalleşme sürecinde maske kullanımını şart koşuyor, uzmanlar ise maskenin doğru kullanımı konusunda uyarıyor. Konu ile ilgili bilgiler veren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur, maske kullanımında yapılan hataları sıraladı:

MASKENİZE DOKUNMAYIN

Crona virüs (Covid-19) pandemisi sürecinde hepimizin maske takması şart. Ancak maske kullanımı sırasında yaptığımız hatalar bize yarar sağlamak yerine, zarar verebiliyor. Örneğin maske takılı iken elimizle maskeye dokunmamız; elimizle temas ederek aldığımız çevre yüzeydeki mikroorganizmaları kendimize bulaştırmamıza neden oluyor.

Maske yüzeyinde dışardan gelen mikropları alıp elimizi gözümüze temas ettirdiğimizde mikropları kendi ellerimizle bulaştırmış oluyoruz. Gözümüze temas eden mikroplar; gözde kızarma, yanma ve sulanmaya yol açabileceği gibi corona virüsü (Covid-19) de bulaştırabiliyor.

NEMLİ MASKE TAKMAK…

Cerrahı maskeler tek kullanımlık olup, sıcak havalarda ortalama 4 saatte bir değiştirilmeli ve nemlenirse hemen değiştirilmeli. Çünkü nemlendiğinde maske yüzeyinden mikrop geçirgenliği artıyor ve bunun sonucunda mikrop dolu havayı solumuş oluyoruz. Ayrıca nemli maske takmak nefes almakta zorlanma, bayılma ve dermatit başta olmak üzere çeşitli cilt enfeksiyonları gibi önemli sorunlara da yol açabiliyor.