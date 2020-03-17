Doğal dezenfektan nasıl yapılır? Ev yapımı dezenfektan tarifi…

Corona virüsü sebebiyle dezenfektan talebi arttı ve vatnadaşlar evlerinde dezenfektan hazırlama yöntemleri konusunda araştırmalar yapıyor. Dezenfekte edilen ürünler; doğrudan insan tarafından tüketilecek ya da kullanılacaksa dezenfektan artıklarının denetlenmesi gerekir. Ancak her evde bulunan doğal malzemelerden de dezenfektan yapılabilir. İşte evde dezenfektan tarifi…

DEZENFEKTAN TARİFİ

–2 çorba kaşığı beyaz sirke

–2 bardak sıcak su

–Yarım çay kaşığı lavanta yağı

–3 damla çay ağacı yağı

Hepsini bir kaba koyup toz olanlar eriyinceye kadar karıştırarak dezenfektanınızı hazırlayabilirsiniz.

Ayrıca dezenfektanlarınızda karbonat kullanabilirsiniz.

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