Doktor corona virüsüne yakalandığı için kendisini şanslı buldu

Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü Mart ayından itibaren yoğun bir şekilde aylarca çalışarak corona ile mücadele eden doktorların, istifa etmeleri Ekim ayında yasaklandı. Son dönemde vaka sayılarının hızlı bir şekilde artması sonucu hastanelerde yer kalmazken sağlık çalışanlarının omuzlarındaki yük de katlandı.

Zor şartlar altında dinlenmeden görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarından biri olan Ereğli Devlet Hastanesi’nde görevli Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Hatice Fidan, sosyal medya hesabından corona testinin pozitif çıkmasından dolayı şanslı olduğunu söyleyerek, yaşadığı zorluğu gözler önüne serdi.

“MESLEKTAŞLARIM AYNI İŞKENCEYİ ÇEKİYOR”

Doktor Hatice Fidan paylaşımında sağlık çalışanlarının yaşadıkları zorlukları anlatarak, “Dün gece Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Aylardır süren bu travmadan hastalık sebebiyle de olsa ayrı kalıp, nefes alabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. En azından bu on günde çaresizce hastalarım gözümün önünde ölmeyecek, yakınlarına o çaresiz ve kötü haberi vermeyeceğim. Bitmez tükenmez kalp masajlarının arasında ağlayarak da olsa Order girmeyeceğim bilgisayara. Ereğli Devlet Hastanesi yoğun bakımında çalışan diğer meslektaşlarım maalesef aynı işkenceyi üstelik benim çalışma yükümü de alarak çekmeye devam ediyorlar” diye yazdı.

“HER ŞEY NORMALE DÖNECEK AMA BİZ DÖNEMEYECEĞİZ”

Her şeyin bir gün biteceğini vurgulayan Fidan, “Nasıl olsa bu süreç önünde sonunda bitecek, anestezi uzmanları olarak bu süreçte zaten ölümüne çalışıyoruz ve çalışacağız. Ancak her şey bitip herkes normale döndüğünde büyük ihtimalle biz normale dönemeyeceğiz. Çoğu meslektaşımızın bile bizi yalnız bıraktığı, sayılarla oynandığı ülkemde, robot muamelesi görmeye devam edeceğiz. Her hasta yakınının tek kişi için üzüldüğü şu günlerde Ereğli anestezistleri olarak yüz kere üzüldük. Yüz kişinin hasta yakını, doktoru, hemşiresi, personeli olduk. Bu acılardan kurtulup yüce mesleğimize dönebilir miyiz, o hastadan kaçanlarla yine yüz yüze aynı çatı altında çalışabilir miyiz bilmiyorum. Yoğun bakım ekibimiz ile gurur duyuyor ve en kısa sürede aralarına kavuşmayı bekliyorum” ifadelerini kullandı.