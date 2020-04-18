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Doktorlar uyardı! Coronanın bir zararı daha ortaya çıktı

Corona virüsü salgınının merkez üssü olan ABD'de hükümet yetkilileri ve hastane yöneticileri, salgın yayılırken ekipmaların azaldığı konusunda art arda uyarılar yapıyor. Öte yandan sağlık yetkilileri, corona virüsünden kaynaklı böbrek yetmezliği yaşandığını ve ülke genelinde hastalara müdahale etmek için yeterli diyalizin bulunmadığı konusunda açıklamalarda bulunuyor.

Sozcu.com.tr
22:52 -
Haberler Sağlık
Doktorlar uyardı! Coronanın bir zararı daha ortaya çıktı

Corona virüsü hakkında açıklamalarda bulunan sağlık yetkilileri, solunum cihazı, malzeme ve personel sıkıntısının yaşandığını ifade ederken, coronanın böbrek hastalıklarına da davetiye çıkardığı konusunda insanları uyarıyor.

Corona virüsünün bazı hastaların böbreklerine de zarar verdiğini belirten sağlık yetkilileri, böbreklerdeki hasarın kalıcı olup olmadığıyla ilgili araştırma yürütüyor.

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New York Times’ta yer alan habere göre, virüsün en çok etkilediği New York’ta bir sağlık şefi, böbrek yetmezliği olan hastaların tedavisi için doktorların çaba harcadığını belirterek “İnsanların yetersiz diyaliz yüzünden ölmesini istemiyoruz” ifadesini kullandı.

Yale Üniversitesi’nde Covid-19 hakkında araştırma yürüten bilim insanı Dr. Alan Kliger ise, corona virüsü taşıyan hastaların yüzde 20 ila 40 oranında böbrek yetmezliği de yaşadığını ve ülke genelinde acil diyalize ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kliger ayrıca, ülke genelinde sağlık kaynaklarının çok çabuk tükendiği ve duruma karşı acil önlem alınması gerektiği konusunda uyardı.

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