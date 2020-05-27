Doktorun coronadan ölümü meslek hastalığı tartışmalarını alevlendirdi

Gülhane Askeri Tıp Akademisi mezunlarından Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Salih Cenap Çevli’nin ölümüyle birlikte sağlık çalışanlarında COVID-19'un meslek hastalığı kabul edilmemesi tartışmaları yeniden alevlendi.

Çevli'nin, corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirmesinden günler önce yaptığı “Bulaşma korkusuyla yemek yiyemez olduk. Evde çocuğumuza sarılmaya korkuyoruz” paylaşımı yaşanan tüm olumsuzluk ve ölümlere rağmen sağlık çalışanlarının korunmasızlığı iddiasını gündeme getirdi.

MESLEK HASTALIĞI KABUL EDİLMEDİ

Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Salih Cenap Çevli'nin ölümünün meslek hastalığı kabul edilmemesini de eleştiren Türk Tabipleri Birliği (TTB), “Mesleği nedeniyle hastalanmasına rağmen meslek hastalığı tanısı almadı. Çalışanların, çalışırken veya işten kaynaklı olarak yaralanması veya hastalanması iş kazası veya meslek hastalığı olarak kabul edilir. Sağlık çalışanları için Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmemesi normal değil” diyerek eleştirdi.

EVDE ÇOCUKLARIMIZA SARILMAYA KORKUYORUZ

Corona virüsüyle mücadele eden sağlık çalışanlarının sık sık dile getirdiği koruyucu ekipman eksikliğini, geçtiğimiz günlerde hatırlatan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Salih Cenap Çevli’nin Twitter paylaşımı yürekleri burktu.

Doktor Çevli, “Hala koruyucu giysimiz yok. Ellerimiz alkolden hışır oldu. Bulaşma korkusuyla yemek yiyemez olduk. Evde çocuğumuza sarılmaya korkuyoruz. Hastalar dezenfektan eldiven, maskeleri kutuyla çaldı. Yurt dışından gelen 2 doktor arkadaş pozitif çıktı, yatırıldılar. Bizi kim koruyacak?” diye sorduktan kısa süre sonra yaşamını yitirdi.

“HEKİMLERİ KORUYAMAYAN TOPLUMU KORUYAMAZ”

Çevli'nin yaptığı paylaşım ile önceki gün Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2 son sınıf öğrencisinin testlerinin pozitif çıkmasına tepki gösteren Türk Tabipler Birliği (TTB), “Hekimleri ve sağlık çalışanlarını koruyamayan toplumu hiç koruyamaz!” uyarısını yineledi.

TTB “Bu gün bir meslektaşımız daha COVID-19 salgını nedeniyle yaşamını yitirdi. Daha fazla meslektaşımızı kaybetmek istemiyoruz. Hekimleri ve sağlık çalışanlarını koruyamayan toplumu hiç koruyamaz. Sağlık çalışanları hastalanmaya ve ölmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.