Dövmeden nasıl kurtulunur?

Lazer ışınlarıyla dövme sildirme, bugünün şartlarında en etkili çözümdür. Lazer ışınları hapsedilen dövme boyalarını parçalar ve kontrollü bir hasar oluşturur. Dövmeleri ısı enerjisiyle yakar ve dokunun iyileşmesiyle dövme rengi silinip deri rengine eşitlenir. Dövme silme tedavisi dövmelerin olduğu tüm alanlarda uygulanabilir. Bu işlem, tüm dövmelere uygulanabilir. Fakat bütün dövmeler deri rengine tamamen eşitlenemez. Lazerle en uygun şekilde tedavi edilmeye çalışılır.

ACI DUYULUR MU?

Bu tedavi lokal anestezi eşliğinde yapıldığı için uygulama esnasında şiddetli bir acı hissedilmez. Lazerle dövme seansları, dövmenin silinme başarısına göre değişir. Dövmenin silinme başarısı ve seans sayısı aynı kriterlere bağlıdır. Bu kriterler; dövmenin derinliği, süresi, yapıldığı boyanın kalitesi ve rengidir. Bu nedenle seans sayısı her hasta için farklıdır. Koyu renkli ve eski dövmeler, yeni ve açık renkli dövmelere oranla daha başarılı şekilde deri rengine eşitlenir.

TEDAVİDEN SONRA İZ KALIR MI?

Yapılan seanslardan sonra kalıcı bir yan etki oluşmaz. Oluşan yan etkiler işlem nedeniyle oluşan geçici yan etkilerdir. Bu yan etkiler genellikle kızarıklık, kabuklanma ve şişliktir. İşlemden sonra bölgede dikkat edilmesi gereken kurallara özen gösterilmesi ile 1 hafta içinde bu yan etkiler hafifleyerek geçer.

TEDAVİ SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Dövme silme işlemleri lazer ışınlarıyla yapıldığı için lazer ışınlarının sakınca teşkil etmeyeceği kişilerde yapılmalıdır. Bu konu hakkında sağlıklı bilgi almak için doktora danışmak gerekir. Lazerle dövme silme işleminden sonra uygulama alanını güneşten korumak çok önemlidir. Dövme silme tedavisi bitene kadar uygulama alanına makyaj yapmamak, üzerine yeni bir dövme yaptırmamak gerekir.