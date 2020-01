Dövülerek öldürülmüştü… Organ bağışı ile ilgili çarpıcı iddia

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekin´in, “Bakımsızsın” diyerek darbetmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve geçen 15 Aralık’ta beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin’in organlarının bağışlanması kararı alınmış ve aynı gün Ege Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan operasyonlarla, Tekin’in 2 böbreği Münire İnanç ve Ali Uslu’ya, karaciğeri ise Arife Aykut’a (60) nakledilmişti.

Nakil işlemlerinin üzerinden birkaç gün geçtikten sonra, Münire İnanç ve Arife Aykut fenalaşınca, Ege Üniversitesi’ndeki Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alındı. Hastalardan İnanç perşembe günü, Aykut ise cuma günü hayatını kaybetti. Ali Uslu ise 28 Aralık’ta fenalaşarak, Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alındı.

İnanç ile Aykut’un cenazeleri, memleketleri Denizli’de toprağa verildi. Aileler, olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

‘SADECE BABAM KALDI’

Ali Uslu’nun kızı Başak Van Hove, 15 Aralık’ta yapılan operasyondan sonra kendilerine her şeyin normal olduğunun söylendiğini belirterek, “Çok ağrıları ve sancıları olmasına rağmen biz de her şeyin normal olduğunu düşündük. Ardından 27 Aralık’ta da kendisi, diğer hastalarla art arda fenalaştı ve yoğun bakıma alındı. Önce menenjit olduğu düşünüldü, sonra yapılan araştırmalarda bunun izine rastlanmadığı söylendi. Diğer 2 hasta vefat etti, şu an sadece babam kaldı. Şu an bir çözüm bulunamıyor, aslında ne olduğu da tam bilinemiyor. Sağlık Bakanlığı’ndan, babamın durumuna bakıp bir çözüm aramalarını istiyoruz. Vakit azalıyor” dedi.

Bir ihmal olduğunu düşündüklerini ifade eden Van Hove, “Bu ihmalin nerede ve kim tarafından olduğunu bilmiyorum çünkü uzman değilim. Yürüyerek hastaneye giden hastaların 2’sinin cenazesi çıktı, biri de yoğun bakımda. Babamın durumu çok ciddi. Annem bu süreçte diğer hasta yakınlarıyla sürekli birlikteydi. Herkes çok kötü durumda” dedi.

İYİ PARTİ’Lİ ÖZTÜRK: İHMAL VAR MI?

Ayrıca, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından cevaplanması talebiyle soru önergesi verdi. Organ nakillerindeki başarı oranının ne olduğunu soran Öztürk, önergesinde, “Organları bağışlanan Filiz Tekin’in, vefatı öncesinde menenjit olduğu iddiası doğru mudur? Kişinin menenjit olduğu doğru değil ise nakil gerçekleşen hastalardan birinin vefatı diğerlerinin komada olmalarının nedeni nedir? Organ nakli gibi toplumsal hassasiyetin yüksek tutulması gereken bir konuda, yukarıda bahsi geçen vakada bir ihmal söz konusu mudur? Bakanlığınız konuyla ilgili bir inceleme başlatmış mıdır?” diye sordu.

‘İDDİALARLA İLGİLİ İNCELEMELERİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR’

İzmir’de, eşi İbrahim Tekin’in “Bakımsızsın” diyerek dövüp, komaya soktuğu, kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Filiz Tekin’in organlarının nakledildiği 3 kişiden 2’sinin ölmesi, birinin de tedaviye alınmasıyla ilgili Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, yazılı açıklama yaptı. Prof. Dr. Göksel, Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin 1988’den bu yana başarılı organ nakilleriyle yüzlerce hastanın yaşama tutunmasını sağladığını belirtti. Merkezin uzman kadrosu ve donanımlı alt yapısıyla Türkiye’nin öncü organ nakil merkezleri arasında yer aldığını, dünyada da başarılarıyla anıldığını vurgulayan Göksel, Türkiye’deki diğer organ nakil merkezlerinde olduğu gibi merkezlerinde de organ naklinin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen koşulların sağlanması durumunda yapılabildiğine değindi. Gerekli prosedürlerin yerine getirilmesinin ardından yapılan nakil sonrası hastaların gözlemlerinin de yine bu doğrultuda devam ettiğinin altını çizen Göksel, şunları kaydetti:

“Organ nakilleri arasında en zor olanı kuşkusuz kadavradan yapılan nakillerdir. Ayrıca organ nakli sonrasında, nakil yapılan hastanın vücudunun organı kabul etmesi de zorlu bir süreçtir. Tüm bu süreçlerde Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi birçok başarıya imza atmıştır. Bazı basın kuruluşları tarafından gündeme getirilen iddialarla ilgili kurumumuz tarafından başlatılan inceleme sürmektedir. Yapılan ilk incelemelerde; nakil öncesi, nakil aşaması ve nakil sonrasında izlenen tüm yolların Sağlık Bakanlığı prosedürlerine uygun ve bakanlıkla koordineli bir şekilde yürütüldüğü saptanmıştır. İddialarla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir.” (DHA)