Urfa İl Sağlık Müdürü: Acı biber coronaya iyi gelmez

Corona virüsü testi pozitif çıkan ve tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden görevine başlayan İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş, son günlerde vaka sayısının düşüşe geçtiğini belirtirken, vatandaşların bu rehavete kapılmayarak tedbirleri elden bırakmaması gerektiğini söyledi.

SICAK VE İSOTUN CORONADAN KORUDUĞUNU SANIYORLAR

Emre Erkuş, bölge halkının sıcak havanın ve acı biber tüketiminin corona virüsüne karşı etkili olduğu algısına sahip olduğunu ifade ederek, “Bu dönem içinde bölge halkında yanlış algılar var. Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Şırnak gibi illerde sıcakların arttığı dönemlerde sanki sıcaklar corona virüsünün bulaşmasını engelliyor gibi bir düşünce vardı. Ya da bölgeye has acı isotun coronaya karşı koruduğu gibi yanlış bir algı var. Sıcakların en yüksek olduğu anlarda vaka sayımızda en fazla artış olduğu günler oldu. Acı biber yenildiği sıcaklarda da vakalarda artış yaşandı. Bu inanışların yanlış olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Bunun için insanların rehavete kapılmamaları gerekiyor. Acı biber veya sıcaklar coronaya iyi gelmiyor.” diye konuştu.

“YOĞUN BAKIM KAPASİTELERİMİZİ ARTIRDIK”

Kış dönemine yaklaşılırken insanların maske ve sosyal mesafeye dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Erkuş, “Bu kurallara uyulması kış döneminde grip ve soğuk algınlığı gibi solunum yoluyla bulaşan hastalıkları da azaltacağını tahmin ediyoruz. Hastanelerimizde de bu anlamda biz yoğun bakım kapasitelerimizi artırdık. Şu anda Şanlıurfa’da corona virüsü vaka sayısında yüzde 70’lik bir azalma oldu. Hastane doluluk oranlarında ciddi bir düşüş oldu” dedi.

“KULAKTAN DOLMA BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN”

Kendisinin de coronaya yakalandığını ve insanların hastalığı sadece tedavi ve uyarılar ile atlatabileceğini vurgulayan Erkuş, “Halsizlik ve ağrılarla uzun bir süre mücadele ettik. Tedaviye erken başlamak en doğrusudur. Kulaktan dolma bilgilere itibar edilmemelidir. Her ilacın bir yan etkisi vardır. Ancak doktorların uyguladığı ilaç tedavisi kesinlikle yapılmalıdır. Yine vitamin desteği çok önemlidir” diye konuştu.

Erkuş, tüm vatandaşların Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tedbir önerilerine titizlikle uymasını isterken, sosyal mesafe ve maske takma kuralından vazgeçilmemesinin en önemli kural olduğunu da sözlerine ekledi. (DHA)