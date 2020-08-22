DSÖ’den 12 yaşından büyük çocuklara maske takma tavsiyesi

Corona virüsü salgınından yetişkinler kadar etkilenmeyen ancak risk grubunda bulunan çocuklarla ilgili önemli bir açıklama geldi.

DSÖ, yaşı 12 ve 12’den büyük olan çocukların mutlaka maske kullanması gerektiğini belirtti.

Açıklamada 6 ile 11 yaş arasındakilerin de bulundukları yetlere ve taşıdıkları riske göre maske kullanmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

Yaşı 5’ten küçük olanlara ise genel olarak maske kullanımının gerekli olmadığı ancak yine bulundukları ortama göre maske takma önerisinde bulunuldu.

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