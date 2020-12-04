DTB: Covid-19’dan etkilenen hekimlerin zararı karşılanmalı

Dünya Tabipler Birliği (DTB) Başkanı Dr. David Barbe, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun pandemiyle ilgili özel oturumu öncesinde açıklamalarda bulundu.

Covid-19 salgının yoğun olduğu aylarda tüm dünyada sağlık çalışanlarının övgü alıp, saygı gördüklerini söyleyen Barbe, “Ancak, sağlık çalışanları bugün COVID-19'un bir meslek hastalığı olarak tanınması, uğranılan gelir kaybının, tedavi ve rehabilitasyon giderlerinin karşılanması ve ölüm durumlarında geride kalan aile üyelerine gerekli güvencelerin sağlanmasına ihtiyaç duyuyor. Bu alanda kimi ülkelerin diğerlerinden daha ileride oldukları açıktır. Ne var ki bu korumanın hiçbir boşluk bırakmadan sağlanması gerekiyor. Durumdan etkilenenlerin bu korumaya olan ihtiyacı gecikmeksizin karşılanmalıdır” çağrısı yaptı.

“HEKİMLER İLK HASTA OLANLAR ARASINDA”

COVID-19 nedeniyle dünya genelinde ölen meslektaşlarının tam sayısının bilinmediğini belirten Dr. Barbe, “Gerçek sayıyı bilmiyoruz, ancak binlerle ifade edilmesi gerektiği açıktır. Bildiğimiz ise hekimlerin ilk hasta olanlar ve ölenler arasında olduklarıdır. Geçtiğimiz bahar ayları en kötü dönemdi; pek çok sağlık çalışanı uygun kişisel koruyucu donanım olmadan yoğun bakımda görev yaparken, aile hekimleri ya da halk sağlığı alanında çalışan hekimler de topluma test uygulamaktaydı” diyerek pandemi nedeniyle yaşamını yitiren hekimlerin yasını tuttuklarını söyledi.

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“SALGIN DAHA AYLAR SÜREBİLİR”

Pandeminin pek çok ülkeyi ağır bir şekilde etkilediğini söyleyen Dr. Barbe, böyle bir tabloda sağlık çalışanlarının insanlara yardımcı olmak için kendilerini tehlikeye atmak zorunda kaldığını belirtti. Dr. Barbe, pandeminin dünyayı halen etkisi altına tuttuğunu, aşılara rağmen bu durumun aylar sürebileceğini söyledi.

“İLK PANDEMİ DEĞİL, SON OLMAYACAK”

Barbe, “Ancak, bir nokta şimdiden çok net biçimde ortaya çıktı. Bir pandemiye hazırlıklı olan ülkeler olmayanlara göre daha az sorunla karşılaştı. Bu ülkelerdeki insanlar daha az mağdur oldu. Bir pandemi hazırlık planının çekmecede duruyor olmasını yeterli sayanlar için bunun ölümcül bir yanlış olduğu ortaya çıktı. Yine çok açık olan bir başka nokta da şudur: Bu ilk pandemi olmadığı gibi sonuncusu da olmayacaktır. Bakım ve koruyucu sağlık hizmetlerine daha iyi yatırım yapmamız gerekiyor ve buna hemen başlanmalı” diyerek. her ülkenin, düzenli olarak güncellenen ve eksiksiz finanse edilen kapsamlı bir stratejiye ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

Öte yandan Dr. Barbe’nin açıklamasını Türk Tabipleri Birliği de sosyal medya hesabından paylaştı.