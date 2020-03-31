Dünya Sağlık Örgütü açıkladı: Havadan bulaşmıyor

Milyonlarca kişinin merak ettiği corona virüsü hava yoluyla bulaşır mı? sorusu üzerine Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) kritik bir açıklama geldi.

DSÖ'nün resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada, corona virüsünün hava yoluyla taşınamayacağı belirtilerek, virüsün hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmaları esnasında bulaşabileceği ifade edildi.

Damlacıkların havada kalamayacak kadar ağır olduğu ve hemen düştüğü bildirildi.

DSÖ'DEN VİRÜSE KARŞI 5 ALTIN ÖNLEM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüsünden korunmanın yolları ile ilgili tavsiyede bulundu.

1 – Sağlıklı beslenin: Önce sağlıklı ve besleyici bir diyet yapın. Bu diyetin bağışıklık sistemimizin düzgün çalışmasına yardımcı olacak bir diyet olmasına özen gösterin.

2 – Egzersiz yapın: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetişkinlerin günde 30 dakika fiziksel antrenman yapmasını öneriyor. Evden çıkamazsanız internetten bir egzersiz videosu bulabilirsiniz. Bir müzik açıp dans edebilirsiniz. Biraz yoga yapabilirsiniz veya merdivenlerden inip çıkabilir, evin içinde yürüyebilirsiniz.

3 – Sigara içmeyin: Sigaradan uzak durun. Covid-19 ile enfekte olursanız, sigara içmek ciddi hastalık riskinizi artırabilir.

4 – Alkolü kısıtlayın: Alkol tüketiminizi sınırlayın ve şekerli içeceklerden kaçının.

5 – Zihinsel sağlığınıza dikkat edin: Kriz sırasında stresli, şaşkınlık ve korku hissetmek normaldir. Tanıdığınız insanlarla konuşmak daha iyi hissettirebilir. Topluluğunuzdaki diğer kişileri desteklemek onlara olduğu kadar size de yardımcı olabilir. Ayrıca sizi endişelendiriyorsa çok fazla haber okumamayı, izlememeyi deneyin.

Japon bilim insanları açıkladı:

HAVADAN BULAŞIYOR

Şu ana dek corona virüsünün kişinin öksürme veya hapşırmasıyla ortaya çıkan damlacıklarla ve temas yoluyla yayıldığı ifade ediliyordu.

Ancak Japon bilim insanları, bir bulaşma yolunun daha olduğunu duyurdu. Uzmanlar, virüsün bu kadar hızlı yayılmasının sebebinin havada asılı kalan ‘mikropartiküller' olduğunu öne sürdü.

İnsanların birbirinden belli bir mesafede dursalar dahi sohbet esnasında solum yoluyla virüsün bulaşıp yayıldığını söyleyen Japonya Enfeksiyon Hastalıkları Kurumu Başkanı Kazuhiro Tateda, “Bu vakalar sıradan damlacıkların oluşturduğu enfeksiyonlar ile açıklanamaz.

Biz enfeksiyonları mikropartiküllerin oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu yayılma mekanizması ‘mikro damlacık' enfeksiyonudur” dedi.