Dünya Tabipler Birliği: Aşı yarışında hiçbir ülke geride bırakılmamalı

DTB sanal ortamdaki yıllık Genel Kurul toplantısı sırasında gerçekleştirdiği acil durumla ilgili tartışma sonucunda “güvenli ve etkili bir aşının eşitlikçi ve dünya ölçeğinde dağıtılması” çağrısında bulundu.

Aşılarda sağlık çalışanlarına ve durumu özellikle güç nüfus kesimlerine öncelik verilmesi gerektiğini belirtti. Aşılara en kısa sürede ulaşmak amacıyla klinik denemelerin hızlandırıldığını kaydeden DTB, tüm denemelerin tıbbi araştırmalarla ilgili olarak DTB Helsinki Bildirgesi’nde belirtilen etik ilkelerine uygun biçimde gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

AŞI ADİL BİR ŞEKİLDE DAĞITILMALI

DTB Başkanı Dr. David Barbe konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. Barbe, “Etkili bir aşı geliştirmek üzere halen sürmekte olan benzeri görülmemiş çabanın düşük gelir düzeyindeki ülkeleri dezavantajlı konumda bırakma gibi bir riski de var. Dolayısıyla, dünyadaki tüm bölgelerin mümkün olan en kısa sürede yararlanabilmelerini sağlamak için başarılı aşı adaylarının adil biçimde dağıtılmasını savunmak büyük önem taşıyor. Bir pandemi tek başına bir ülke tarafından kontrol altına alınamaz; bu, ortak çalışmaya dayalı, küresel bir çabayı gerektirir” dedi.

AŞI KARŞITI HAREKETLERE DİKKAT ÇEKİLDİ

DTB başkanı Barbe, ayrıca aşı çekimserliği ile ilgili uyarısını ve çocuk felci, kızamık, grip gibi temel önemdeki diğer rutin aşıların sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Dr. Barbe “Gerek çocukların gerekse yetişkinlerin sağlığını tehdit eden dezenformasyon kampanyaları ve aşı karşıtı hareketler karşısında toplumun aşıya olan güvenini artırmak yaşamsal önem taşımaktadır” diye konuştu. DTB tarafından alınması istenen diğer önlemler arasında kişisel koruyucu donanımın yeterli miktarlarda sağlanması, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi ve hekimlere yönelik saldırılara sıfır tolerans gösterilmesi yer alıyor.