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Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Nisan ve mayısta yayılımı yavaşlar

Öz, corona virüsü salgınıyla ilgili başlıktaki tespiti yaptı ve ekledi: Ancak havaların soğumasıyla virüs dönebilir.

06:00 -
Haberler Sağlık
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Nisan ve mayısta yayılımı yavaşlar

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, ‘Corona virüsü ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt verdi. Mehmet Öz, “Virüs yeni olduğundan, ne zaman yavaşlayacağı veya tamamen biteceğini tahmin etmek şu an çok zor.

Nisan ve mayıs ayında sosyal mesafe kuralları corona virüsü sayısını etkileyecek ve yayılmasını yavaşlatacaktır. Bazı sağlık uzmanları, havanın ısınmasıyla (mayıs-haziran-temmuz) virüs yayılmasının yavaşlayacağını düşünüyor.

Çünkü virüs kabaracak ve havada dolaşmayacak. Ancak havaların soğumasıyla virüs dönebilir. O nedenle sağlık sistemi buna hazırlıklı olmalı!” dedi.

Mehmet Öz, “12-18 aydan önce aşı zor” dedi.

Öz, aşı çalışmalarıyla ilgili olarak  da “Bazı firmaların aşı çalışması yapması güzel haber. Ancak 12-18 ay arasında aşının hazır olacağını tahmin ediyorum” diye konuştu.

Son güncelleme: 06:11 07.04.2020
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