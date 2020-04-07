Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Nisan ve mayısta yayılımı yavaşlar

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, ‘Corona virüsü ne zaman bitecek?' sorusuna yanıt verdi. Mehmet Öz, “Virüs yeni olduğundan, ne zaman yavaşlayacağı veya tamamen biteceğini tahmin etmek şu an çok zor.

Nisan ve mayıs ayında sosyal mesafe kuralları corona virüsü sayısını etkileyecek ve yayılmasını yavaşlatacaktır. Bazı sağlık uzmanları, havanın ısınmasıyla (mayıs-haziran-temmuz) virüs yayılmasının yavaşlayacağını düşünüyor.

Çünkü virüs kabaracak ve havada dolaşmayacak. Ancak havaların soğumasıyla virüs dönebilir. O nedenle sağlık sistemi buna hazırlıklı olmalı!” dedi.

Öz, aşı çalışmalarıyla ilgili olarak da “Bazı firmaların aşı çalışması yapması güzel haber. Ancak 12-18 ay arasında aşının hazır olacağını tahmin ediyorum” diye konuştu.