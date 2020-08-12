Düşük tansiyon (hipotansiyon) nedir? Düşük tansiyon belirtileri nelerdir? szcu2

Düşük tansiyona sahip olmak çoğu zaman iyidir ve bazı insanlar için sorun teşkil etmez. Bununla birlikte, birçok insan için anormal derecede düşük tansiyon (hipotansiyon) baş dönmesine ve bayılmaya neden olabilir. Peki, düşük tansiyon (hipotansiyon) nedir? Düşük tansiyon belirtileri nelerdir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

TANSİYON NEDİR?

Tansiyon veya kan basıncı, her kalp atışının aktif ve dinlenme aşamalarında arterlerinizdeki basıncın bir ölçümüdür.

Sistolik basınç: Kalp kası kasıldığında atardamarlara kan pompalanır. Bu esnada ölçülen basınç sistolik basınçtır.

Diastolik basınç: Kalp kası gevşediğinde ise kan damarda durulur; bu esnada ölçülen basınç diastolik basınçtır.

DÜŞÜK TANSİYON (HİPOTANSİYON) NEDİR?

Düşük tansiyon veya hipotansiyon, genellikle büyük bir problem olarak görülmez. Düşük tansiyon aslında istenilen bir durumdur, ancak, birçok insan için anormal derecede düşük kan basıncı (hipotansiyon) baş dönmesine ve bayılmaya neden olabilir. Şiddetli vakalarda, düşük tansiyon hayatı tehdit edici olabilir.

Üst sayı (sistolik) için 90 milimetrenin altında (mm Hg) veya alt sayının (diyastolik) 60 mmHg altında bir kan basıncı, genellikle düşük tansiyon olarak kabul edilir.

DÜŞÜK TANSİYON BELİRTİLERİ

Hipotansiyon çok belirgin olmadıkça hastada belirti vermez ve sakıncalı değildir.

Belirti ve semptomlar şunlardır:

– Baş dönmesi sersemlik hissi

– Mide bulantısı

– Bayılma

– Dehidrasyon ve olağandışı susuzluk

– Dehidrasyon bazen kan basıncının düşmesine neden olabilir.

Bununla birlikte, dehidrasyon her zaman düşük tansiyona neden olmaz. Ateş, kusma, şiddetli ishal, diüretiklerin aşırı kullanımı ve yorucu egzersiz, vücudunuzun aldığınızdan daha fazla su kaybettiği potansiyel olarak ciddi bir durum olan dehidrasyona yol açabilir.

– Zayıflık, baş dönmesi ve yorgunluğa neden olabilir.

– Konsantrasyon eksikliği

– Bulanık görme

– Yorgunluk

Aşırı düşük tansiyon, yaşamı tehdit eden bazı durumlarla da sonuçlanabilir.

Bunlar:

– Soğuk, nemli, soluk cilt

– Yaşlılarda kafa karışıklığı

– Hızlı nefes alıp verme

– Zayıf ve hızlı nabız