Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nde bir ilk daha

Düzce Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi, böbrek naklinden sonra karaciğer naklini de başarıyla gerçekleştirerek ilkleri kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Organ Nakli Merkezi ekibi tarafından 65 yaşındaki Mustafa Kocabaş'a ilk defa kadavradan karaciğer nakli yapıldı.

Dekompanse karaciğer sirozu ve asit nedeniyle Düzce Üniversitesi Organ Nakli Merkezi nakil listesinde bekleyen Kocabaş'a, Bursa Şehir Hastanesi Koordinatörlüğü tarafından bildirilen beyin ölümü gerçekleşmiş (kadaverik) donörden alınan dokunun uyumlu bulunması ile birlikte nakil işlemleri başlatıldı. Organ Nakli Merkezi ekibi tarafından Bursa Şehir Hastanesi'nden alınan karaciğer dokusu, aynı gün hastaya başarılı bir operasyon ile nakledildi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, merkezin ilk böbrek naklinden sonra ilk karaciğer naklini de başarıyla gerçekleştirmesinin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Merkezin hayati bir hizmet verdiğine vurgu yapan Rektör Çakar, sağlık alanında da şehre ve bölgeye değer kattıklarının altını çizdi.

Düzce Üniversitesi Organ Nakli Merkez Müdürü Doç. Dr. Kemal Peker, “Hastamızla ilgili herhangi bir problem yok. Yakın zamanda kendisini taburcu etmeyi planlıyoruz” dedi.

ŞEHİT AİLESİ BAĞIŞLADI

Karaciğer transplantasyonu ile ilgili özel bir teşekkürü ileten Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, “Şehit Astsubay Çavuş Oğuzhan Altıntaş'ın ailesi tarafından Hastanemize kazandırılan cihaz sayesinde Merkezimizde karaciğer transplantasyonu daha güvenle yapılabilir hale geldi. Bu gönül bağışını anmadan geçemeyeceğim. Şehit Oğuzhan Altıntaş'ın anısı önünde hepimiz saygıyla eğiliyor ve ailesine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.(İHA)