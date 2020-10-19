Ebeveynler dikkat! Birbirlerinin maskelerini takıyorlar

Pandemi nedeniyle geçilen kontrollü yaşamda, okullarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle birlikte, bazı veliler miniklerin arkadaşlarıyla okulda maskelerini değiştirdiğine dikkat çekti. Çizgi film karakterleri, çeşitli hayvan resimlerinin bulunduğu renkli ve resimli maskelerle okullarına giden öğrencilerin, bazı arkadaşlarının maskelerini beğenip, değiştirmelerinin başta corona virüsü olmak üzere solunum yoluyla bulaşan diğer hastalıkları da bulaştırabileceği belirtildi.

‘MASKE ARACILIĞI İLE HASTALIK BULAŞMA OLASILIĞI VAR’

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, kontrollü sosyal hayat kapsamında okullarda yüz yüze eğitimin başladığını belirterek, “Tabii okullar bu açıdan en riskli bölgelerden bir tanesi. Şimdi yapılan çalışmalara baktığımız da bazı ülkelerde okulların açılmasıyla beraber hasta sayılarında ciddi bir artış olduğu görüldü ve okullar tekrar kapatılmak zorunda kalındı.” dedi.

Çocukların birbirleriyle maske değiştirmesinin riskine değinen Prof. Dr. Ertuğrul, “Bu maske aracılığıyla ‘beta bakterisi’ diye bilinen bademcik iltihabı yapan daha sonra da kalpte birtakım hasarlara neden olabilen bir bakteri de aynı şekilde bulaşır. Maske aracılığı ile arkadaşına bulaştırabilme olasılığı vardır” şeklinde konuştu.

‘AİLELER ÇOCUKLARINA RENKLİ MASKELER ALMASIN’

Yüz yüze eğitime başlanmasıyla en büyük sorumluluğun öğretmenlere düştüğünü dile getiren Ertuğrul, “Aileler çocuklarına bu tür renkli maskeler almamalılar. Ayrıca okulda uymaları gereken kuralları da sık sık tekrarlayarak anlatmalılar. Okuldan geldiği zaman çocuk üstünü başını değiştirip, ellerini sabunla yıkamalıdır” ifadelerini kullandı.

VELİLER: TEK TİP MASKE OLMALI

Öğrenci velisi Serpil Terzi de öğrencilerin kendi aralarında maske değiştirmemeleri için çocuklarını sık sık uyardığını belirterek, “Çocuklarda renkli ve desenli maske eğlence haline geldi. Birbirileriyle bunu değiştirmeyi oyun zannediyorlar. Aslında çocuklara renkli ve desenli maske almamak doğru olacak. Çünkü tek tip cerrahi maske olduğunda birbirileriyle değişim olmayacağını düşünüyorum. Ben bunun için çocuğumun cerrahi maske kullanmasını sağlıyorum” dedi. (DHA)