Eczacı Mehmet Müderrisoğlu’ndan el dezenfektanı kullanma rehberi

Güçsüz ürünler corona virüsüne karşı yetersiz kalabilir. Kullanılması gereken dezenfektan antiseptik olmalıdır. Bunlar sıvı, jel, sabun, mendil gibi farklı şekillerde üretilmektedir.

EN ÖNEMLİSİ KORUNMAK

Corona virüsüne karşı en önemli silah korunmadır. ‘Yeni normal'de de topluluk içinde sosyal mesafe olsa da ağız ve burnu kapatan bir maske alınabilecek en kolay ama etkin önlemlerden ilkidir. Temas edilen yerler, merdiven trabzanları, kapı kulpları, el sıkışmalar ve para alışverişleri, bakteri ve virüslerin transferlerinde etkin rol oynar.

Bu nedenle ağız ve burnumuzu örtecek maskeler kadar ellerimizin dezenfektanlarla temizlenmesi de çok önemlidir. Fakat tercih ettiğiniz dezenfektanın içeriğinin de oldukça önemli olduğunu unutmayın. Çünkü güçsüz içerikli ürünler, corona virüsünü yok etme konusunda etkili olmayabilir.

İŞTE ARADAKİ FARKLAR…

Ancak her dezenfektan corona virüsü üzerinde etkili değildir. Antibakteriyel ürünler doku üzerine temas ederek bakterilerin konaklamasını önleme ve yerleşmiş olanları da öldürme özelliklerindedir. Antiseptik ürünler ise sadece canlı dokuya tatbik edilen bakteri, virüs ve hatta mantarların ölmelerine ve doku üzerinde konaklamalarını önleyici nitelikte olan maddelerdir.

Bugün virüslerden söz ediyorsak el dezenfeksiyonunda kullanılması gereken dezenfektan antiseptik olmalıdır. Günümüzde pek çok antiseptik madde mevcut olup bunlardan sıvı, jel, sabun, mendil gibi pek çok farklı ürünler imal edilmektedir. Antiseptik özellikleri için kullanılan maddeler genelde oksidan ve alkalizan maddeler olup mikrobiyal hücre duvarlarını imha eder nasıl etkili olur?

Dezenfektanların etkili olması için avucu doldurması, elin avuç içi ve dışı, parmak araları ve bilekleri içine alacak şekilde ovalanarak yayılması gerekir. Çok kısa sürede buharlaşma ve 2 saniye içinde de bakteri ve virüsleri öldürme özelliği olduğu için hızlı bir şekilde el üzerinde yayılması gerekir.

BU TAVSiYELERE UYUN

1-El sıkışmayın ve/veya öpüşmeyin, sarılmayın, maske takın ve arada her zaman mesafe bırakın.

2-Ellerinizi mümkün olduğu kadar sık yıkayın ve yıkadığınız tercihen sıvı sabun olsun. Sıvı sabunların formülünde macetrenium veya chlorhexidnin gibi aktiflerin bulunmasına dikkat edin.

3-Ellerimiz çok yıkama ve alkol ile dezenfekte edildiği için kısa sürede yıpranıp, kuruyacaktır. Bu nedenle her akşam işleriniz bitince iki elinize de krem veya bir yumuşatıcı sürmeyi ihmal etmeyin.