‘Eczacılara izin verin, pencerelerden hizmet verelim’

Birinci basamak sağlık hizmeti veren eczaneler şu an vatandaşların en çok uğradıkları ve destek aldıkları yerler arasında. Ancak vatandaşların bu yoğun ilgisi nedeniyle uygun bir sosyal izolasyon ortamı yaratamadıklarını belirten eczacılar, nöbetçi eczanelerde uygulandığı gibi küçük bir pencereden hizmet vermek şeklinde uygulama yollarının daha doğru olacağını belirtti. Böylece corona virüsünün yayılımı konusunda önemli bir adım atılacağını belirten eczacılar vatandaşlardan da bu konuda destek istiyor.

İşte eczacıların o çağrısı: