Eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Eczanelerin çalışma saatleri neler?

Corona virüsü pandemisi ile birlikte vatandaşların en çok uğradığı işletmelerden biri de eczaneler oldu. Gerek ilaçlar gerekse de maske alımları için sıklıkla gidilen eczanelerin çalışma saatleri merak ediliyor. İşte eczanelerin açılış ve kapanış saatleri…

ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ

İstanbul Eczacı Odası, normalleşme süreci ile birlikte İstanbul'daki eczanelerin açılış ve kapanış saatlerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; 1 Haziran'dan itibaren hafta içi ve cumartesi günleri eczanelerin açılış ve kapanış saatlerinin 09.00-19.00 olarak uygulanacağı duyuruldu. Pazar günü ise eczaneler nöbetçi sistemi ile çalışmaya devam edecek.

ECZANELERDE HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Eczacılık mesleğini icra ederken eczacının kendi sağlığını ve koruyucu önlemlerini ihmal etmemesi gerektiğine dikkat çeken Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan eczanelerde alınabilecek önlemleri şu şekilde sıraladı:

*Eczanelerimizi sık aralıklarla, evlerimizi temizlediğimiz gibi temizlemeliyiz.

*Kontaminasyonu artırdığı için eldiven takılması, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca önerilmemektedir.

*Kendimizin ve eczane çalışanlarımızın maske ve koruyucu gözlük kullanımını desteklemeliyiz.

*Ellerimizi sık sık yıkamalı, dezenfektanlar ile temizlemeliyiz.

*Eczane atık yönetimini mümkün olan en steril koşullarda yapmalıyız.

*Eczanelerimizin büyüklüğüne göre içeriye hasta almalı, temas mesafesinin korunmasına özen göstermeli ve içeride en fazla 3 hastanın olmasına dikkat etmeliyiz.

*Hizmet sunum alanı ile hasta temas mesafesi korunmalı, güvenlik şeridi çekilmelidir.