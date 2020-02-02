Elazığ’da, Psikososyal Destek Merkezi açıldı

Elazığ Belediyesi’nce Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda, özellikle çocuklarda depremin oluşturduğu travmayı gidermek amacıyla belediye tarafından Psikososyal Destek Merkezi açıldı.

Kültür Park yerleşkesindeki Psikososyal Destek Merkezi’nde, bireysel görüşmeler ve grup görüşmeleri ile eğitim seminerlerinin yanı sıra kitap okuma, oyun, satranç, el sanatları, drama, müzik, resim, sinema gibi etkinliklerle depremin çocuklarda oluşturduğu izler giderilmeye çalışılacak. DHA

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