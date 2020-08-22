Enfeksiyon Uzmanı Hakko: 10 kurala uy Corona kapını çalmasın

Türkiye'de corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bini aştı. Yeni vaka sayısı yeniden binli rakamların üzerine çıktı ve artmaya devam ediyor. Dr. Elif Hakko; maske-sosyal mesafe ve hijyene ek olarak günlük yaşamda dikkat edeceğiniz bazı noktalarla virüse yakalanma riskinizi azaltabileceğinizi söyledi. Uyarılarını mutlaka dinleyin ve anlatın.

1- DENGELİ BESLENİN: Dengeli ve iyi beslenme vücudun direnci için çok önemli, bu nedenle de bu süreçte dengeli beslenmeye özen gösterilmesi, bağışıklığın güçlendirilmesi açısından çok önemli. Unutmayın.

2- ŞEKERE DİKKAT: Karbonhidrat olarak basit yani sofra şekeri ve şekerle yapılan yiyecekler, ihtiyacımız olmadığı gibi bağışıklık sistemimizi de baskılar. Dolayısıyla kompleks karbonhidrat yani rafine edilmemiş, kepekli, kabuklu tahıllar özellikle tercih edilmeli.

3- KALİTELİ UYKU: Uyku kalitesi, zamanı ve süresi insan vücudunda iyi çalışan bir bağışıklık sistemi için önemli. Bunun için de erişkinlerin günde en az 7 saat, çocukların ise 12 saat uyumaları gerekir. Bağışıklık sistemi için uyku süresi çok büyük önem taşıyor.

4- EGZERSİZ: Bilimsel çalışmalara göre düzenli yapılan orta şiddetteki egzersizler vücuttaki antikor oranını artırıyor. Yürüyüş ve evde yapılacak basit egzersizlerle bağışıklık sistemi güçlendirilmeli. Günde 3 parti halinde yapılacak program yeterli olur.

5- BOL SU TÜKETİN: Bol su tüketimi vücuttaki toksinlerden arınmak ve metabolizmayı canlandırmak için önemli. Vücudumuzun dörtte üçünü oluşturan su, sağlık açısından çok faydalı. Belli bir miktarın altına düşüldüğü zaman vücutta sağlık sorunları kendini gösteriyor.

6- KORUNUN: Mevsim değişikliklerinde görülen üşütme, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklardan korunmaya dikkat edilmeli. Bunun için de klima kullanımına dikkat edin, gece cam açık yatmamaya özen gösterin.

7- SIK SIK DEĞİŞTİRİN: Maske kirlendiğinde ve nemlendiğinde yenisiyle değiştirin ve tek kullanımlık maskeleri tekrar kullanmayın. Ellerinizi 20 saniye su ve sabunla yıkayın. Maskeyi çıkardıktan sonra aynı işlemi yapın.

8- EVDE KALIN: Virüsle mücadele aşamasında evde kalmanın önemini ve gerekliliğini unutmayın. Durumun bir süre sonra son bulacağını, yalnızca bir süre üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmeniz gerektiğini hatırlayın ve durumu kabullenin.

9- NEFES: Coronaya karşı en önemli mücadele bölgesi solunum yolları ve akciğerler. Nefes egzersizleri hastalık sebebiyle oluşan nefes darlığı semptomunun azaltılmasına ve kaygıyı hafifletmeye destek olur, sizi rahatlatır. Bu nedenle ihmal etmeyin.

10- SİGARA İÇMEYİN: Sigara, akciğerleri hedef alan corona virüsünün akciğerlerde tutunmasını kolaylaştırdığı için özellikle pandemi döneminde tütün kullanımından uzak durulmalı. Bu durum kalp sağlığınızı korumak için de çok daha yararlı olacaktır.