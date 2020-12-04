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1.5 ay arayla ikinci kez corona virüse yakalandı

İzmir'de doğuştan kolları ile bir bacağı olmayan psikolog İlknur Peder, 1,5 ay arayla ikinci kez corona virüsüne yakalandı. "İlk testim çıktığında semptomlarım hafifti ancak ikinci kez yakalandığımda çok zor geçirdim" diyen Peder'in tedavisi devam ediyor.

Güncellenme: 12:04, 04/12/2020
Haberler Sağlık
1.5 ay arayla ikinci kez corona virüse yakalandı

Doğuştan engelli olan psikolog İlknur Peder, yakalandığı corona virüsünü  tedavi ile atlattı, ancak 1,5 ay sonra yeniden aynı hastalığa yakalandı.

Karantina süresi dolmasına rağmen hastalığa bağlı rahatsızlıkları devam eden Peder, “İlkinde iyileştim fakat 1,5 ay sonra tekrar corona virüsüne yakalandım. İlk testim çıktığında semptomlarım hafifti ancak ikinci kez yakalandığımda çok zor geçirdim. Doktorum, vücudum antikor üretmediği için yeniden enfekte olduğumu söyledi. Ateşim yükseldi. Şiddetli öksürüğüm ve ağrılarım oldu. Şu an toparlanma aşamasındayım. Kendimi daha iyi hissediyorum ama çok çabuk yoruluyorum. Geçtiğimiz günlere nazaran çok daha iyiyim” dedi.

“OKUMAYI ANNEM ÖĞRETTİ”

FOTO: DHA

Peder, doğuştan engelli olduğu için yaşadığı zorlukları şöyle anlattı:

“Okula kaydımı yapmak istemediler. ‘Hem engelli hem de kız çocuğu okuyup da ne yapacak’ dediler. Benim okul hayatım başlamadan bitti. 18 yaşıma kadar herhangi bir eğitim hayatım yoktu, evdeydim. Annem bana okumayı öğretti. Annemle ayağımla kalem tutup yazmayı öğrendim. Benim en yakın arkadaşlarım hep kitaplar oldu. Ardından çalışarak ilkokul ve ortaokulu bitirdim. Açık öğretim lisesine kaydoldum. Üniversite sınavına girmek istedim. Psikolog olmayı çok istiyordum, böyle bir hayalim vardı. Annem ve babam üniversiteye gitmemi istemiyordu. Annemi ve babamı ikna etmem çok zor oldu. ‘Sen engellisin kendin ihtiyaçlarını göremezsin ne işin var üniversitede’ dediler. Babamı ikna ettim ve daha sonra üniversite sınavına girdim. Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü kazandım. Üniversite kazandıktan sonra ilk defa sosyal yaşantı içerisine girdim. Kolay değildi, gerek fiziki şartları gerek uyum sağlamak çok zordu. Bir şekilde mücadele ettim. Hala daha savaşıyorum.” (DHA)

Corona Ege Üniversitesi izmir okul
Yayınlanma Tarihi:11:57,
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