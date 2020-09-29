Enürezis noktürna (Alt ıslatma) hastalığı nedir? Belirtileri ve tedavisi…

5 yaşındaki çocukların % 5-10’u, 10 yaşındaki çocukların ise % 3-5’inde görülen alt ıslatma yani tıp dilinde enürezis sosyal ve tıbbi bir sorun olarak kabul ediliyor.

ALT ISLATMA (ENÜREZİS) NEDİR?

Çocuğun normal gelişim içinde idrarını gece ve gündüz kontrol edeceği biyolojik olgunluğa erişmesi gereken 5 yaşından sonra tekrarlayıcı olarak istem dışı alt ıslatmasına enürezis denir. Daha çok geceleri görülür. Çocuk, 5 yaşından sonra üç ay içerisinde haftada iki kez altını ıslatıyorsa bu durum alt ıslatma problemi olarak kabul edilir.

İki tip altını ıslatma vardır: Birincil altını ıslatmada çocuk, altını ıslatma davranışı bir problem olarak görülene kadar altını ıslatma davranışını sürdürür. İkincil altını ıslatmada ise, çocuk, en az bir yıldan fazla kuru kaldıktan sonra tekrar altını ıslatmaya başlar.

ALT ISLATMANIN NEDENLERİ

Alt ıslatma davranışı 3 farklı nedenden dolayı ortaya çıkmaktadır. Bunlar:

– Genetik nedenler

Altını ıslatanla çocukların % 70’inin anne veya babasının da çocukluk yıllarında altını ıslattığı tespit edilmiştir. Hem anne hem baba çocukluklarında bu bozukluğu yaşamışlarsa bu oran % 77’ye çıkmaktadır. İkiz çocuklar üzerinde yapılan araştırmalar da genetik faktörlerin bu bozukluğun ortaya çıkmasında güçlü bir neden olduğunu göstermektedir.

– Fizyolojik nedenler

Çocuğun gelişimine bağlı olarak ilgili organlarda ortaya çıkan niteliksel ve işlevsel sorunlardır. Çocuğun derin uyku nedeni ile mesanenin taşmasına ilişkin uyanma sinyallerini alamaması, mesanenin kapasitesinin ortalamanın altında olması ve böbrekten su atılmasını azaltan hormonun yeterince salgılanmaması, kabızlık sonucu mesanenin zorlanması altını ıslatmaya neden olan başlıca fizyolojik nedenlerdir. Vücuda aşırı sıvı girişi bu nedenlere bağlı olarak alt ıslatmayı kolaylaştırır.

– Psikolojik Nedenler

– İkincil altını ıslatma davranışı genellikle psikolojik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkar. Aile düzenindeki ve okuldaki boşanma, yeni kardeş, ebeveyn kaybı, öğretmen değişikliği gibi değişimler çocuğu derinden etkiler. Çocuk yeni duruma uymakta zorlanır. Bu zorlanma ile altını ıslatma davranışı gösterebilir. Ayrıca, çocuğa uygulanan baskı, sevgi yoksunluğu ve tuvalet alışkanlığı kazandırmadaki olumsuzluklar da bu bozukluğun nedenleri arasında gösterilebilir.

ALT ISLATMADA TEDAVİ NASIL OLUR?

Altını ıslatma, genellikle tedavi sonucunda giderilebilen bir problemdir. Küçük çocuklarda tedavi sırasında strateji olarak öncelikle çocuğun cesaretini kıracak eylemlerden kaçınılması gerekir. Çocuğu cezalandırma, onunla alay etme gibi davranışlar ve aile içi çatışma tedaviyi güçleştirir. Yatmadan önce sıvı alımında kısıtlanması ve çocuk yattıktan 2-3 saat sonra çocuğun tuvalete çıkarılması çocuğun geceyi kuru geçirmesine yardımcı olabilir. Büyük çocuklar için çocuğun altını ıslatmayı durdurması yönünde güdülenmesi gerekir.

Ödüllendirme işlemi bu anlamda faydalı olabilir. Bunların yanında mesane kontrolüne yönelik kas egzersizleri için hekim kontrolünde bir program uygulanabilir. Bütün çabalara karşın bir başarı elde edilmemiş ise çocuk altını ıslatmadan alarm veren bir alet ve ilaç kullanılması gerekebilir. Alarm sistemi bu bozukluğun tedavisinde % 75 başarı sağlar. Son yıllarda, yatak ıslatan çocuklar için dilde eriyebilen ve düşük yan etki riski olan ilaçlar ile 3 aylık tedavi sonrasında %60-70 başarı elde etmek mümkün olabilmektedir. Bütün bunlara rağmen düzelmeyen hastaların idrar torbası (mesane) ürodinami adı verilen basınç çalışmaları ile değerlendirilmelidir. Bunun sonucunda bozukluk ortaya çıkarsa işeme eğitimleri(üroterapi) ve bazı durumlarda cerrahi girişimler gerekebilir.

Altını ıslatma belirtisi gösteren çocukların mutlaka ilgili uzmanlara götürülmesi gerekir. Yaşlarına göre çocuklar pediatri ve psikiyatr ve üroloji uzmanına götürülebilirler.