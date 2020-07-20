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Erdek’te ‘çat kapı’ corona virüsü testi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde sağlık ekipleri rastgele gittikleri adreslerde antikor testi uygulaması yapıyorlar.

14:45 -
Haberler Sağlık
Erdek’te ‘çat kapı’ corona virüsü testi

Sağlık Bakanlığı ve TÜİK tarafından rastgele belirlenen adreslere giden Erdek Toplum Sağlığı ekipleri, vatandaşlara kimliklerini gösterip onaylarını alarak PCR olarak adlandırılan Covid-19 testi yapıp kandaki antikor düzeyini kontrol ediyor.

Erdek Merkez ve kırsal mahallelerde belirlenen yaklaşık 40 kişiye tarama testi yapan sağlık ekibi, yaptığı testin sonuçlarını SMS aracılığı ile kişiye ulaştırıyor.

Erdek Toplum Sağlığı görevlileri yaptıkları açıklamada; “Erdek'te yapılan testlerde kişinin daha önce corona virüsü antikor testiyle gerçeğin izini sürmemiz mümkün. Böylece, COVID-19 enfeksiyonunu klinik belirtiler göstermeden ya da hafif bulgularla atlatmış veya influenza olarak yanlış teşhis edilmiş çok sayıda geçmiş vaka tespit edilebiliyor” diye konuştu. İHA

Balıkesir Corona Sağlık Sağlık Bakanlığı
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