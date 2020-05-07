Erdoğan Çolak uyardı: Maske satışı serbest ama…

Maske satışı yasağı kaldırılırken Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin adet fiyatını belirledi. KDV dahil en fazla 1 TL’ye satılacak maskelerle ilgili Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, önemli bir açıklama yaptı.

“Yapılan son açıklama çerçevesinde tıbbi maskelerin; marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformları üzerinden 1 TL tavan fiyatıyla satılacağı duyuruldu.

Pandemi sürecinde maskenin ulaşılabilir olması gereklidir. Bu konuda biz de daha önce uyarılarımızı yapmış ve maskenin kamunun belirleyeceği bir tavan fiyatla ücretli olarak da erişilebilir olması talebimizi dile getirmiştik. Ancak maskenin tıbbi bir ürün olması dolaysıyla güvenilir noktalardan temin edilmesi gerekmektedir.

KALİTESİZ ÜRÜNLER PİYASAYA SÜRÜLEBİLİR

Maskelerin belirli özellikleri onları koruyucu ya da koruyucu olmayan sınıfına kolayca sokabilir. Bu ürünlerden kar elde etmek isteyen kişiler merdiven altında üretim yaparak, kalitesiz ürünleri piyasaya sürebilir. Bu ürünlerin halka ulaştırılmasında kalite değerlendirmelerinin de yapılması gereklidir. Bunu yapacak kişiler de tıbbi ürünlerin halka ulaştırılmasını bugüne dek üstlenmiş olan uzmanlar olacaktır.

Bu nedenle, tıbbi bir ürün olan maskenin eczane dışında, marketlerde yahut internette satılmasını doğru bulmuyor, mesleğimizin gerektirdiği sorumluluk bilinciyle uyarı görevimizi yerine getiriyoruz.”