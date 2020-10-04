Erektil disfonksiyon nedir, nasıl tedavi edilir?

Erektil disfonksiyonun, bir erkeğin cinsel birleşmeyi sürdüremeyecek ölçüde yeterli sertlik düzeyini sağlayamaması olarak tanımlandığını belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Kıraç, önemli bilgiler verdi:

Erektil disfonksiyon bir erkeğin cinsel birleşmeyi sürdüremeyecek ölçüde yeterli sertlik düzeyini sağlayamaması olarak tanımlanır. Toplumda sık görülen bir rahatsızlıktır. İleri yaş erkeklerde daha sık görülmektedir. İki ana gruba ayrılır. 1, psikojenik erektil disfonksiyon 2. organik erektil disfonksiyon.

Organik form altta yatan bir hastalığa bağlı gelişir. Şeker hastalığı, damar sertliği, hiperlipidemi ve sigara kullanımı gibi durumlar ciddi risk oluşturmaktadır. Tedavisi 3 aşamalıdır. Her hastaya başlangıçta hayat tarzı değişikliği önerilmektedir. İlk aşamada ilaç tedavisi veya ESWT denilen şok tedavisi uygulanır. Başarısız olursa ikinci aşamada ereksiyonu artıran iğne tedavileri yapılır. Eğer bu iki yöntem başarısız olursa tedavi protez takılmasıdır.