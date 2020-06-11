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Esenyurt’ta doktorlara bıçak ve demir çubukla saldıran kişi bu sefer tutuklandı

Esenyurt Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldıran kişi, dün çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı. Saldırgan, savcılığın talimatıyla gece saatlerinde tekrar gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

15:09 -
Haberler Sağlık

Esenyurt Yenikent Aile Sağlığı Merkezi’ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldıran Enginay Engin, çıkarıldığı mahkemece dün serbest bırakılmıştı. Engin, savcılığın çıkardığı kararla dün gece tekrar gözaltına alındı.

Evinde polis ekipleri tarafından alınan Engin, işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Engin, sağlık çalışanlarına küfür, hakaret, tehdit suçlarından tutuklanarak cezaevine sevk edildi. DHA

BAKAN KOCA’DAN TEPKİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, biri Gaziantep’te diğeri de İstanbul’da yaşanan sağlıkta şiddet olaylarına karşı sosyal medya hesabından tepkisini paylaşmıştı.

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Son güncelleme: 15:33 11.06.2020
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