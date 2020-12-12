Eski başhekim coronadan öldü

Bolu, Eskişehir ve son olarak İstanbul’da doktorluk yapan Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Erçin Özüntürk, 21 Kasım tarihinden beri tedavi gördüğü corona virüsü nedeniyle İstanbul’da hayatını kaybetti.

DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ DE YAPTI

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1975 yılında mezun olan ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uzmanlık eğitimi alan Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Erçin Özüntürk, Bolu ve Eskişehir Devlet Hastaneleri’nde uzman olarak çalıştı.

Bir dönem Eskişehir Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini de yürüten Dr. Özüntürk, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hastanesi’nde de görev yaptı. Eskişehir’de serbest muayenehane hekimliği de yapan Dr. Özüntürk, 1995 yılından beri estetik dermatoloji alanına ilgi duydu ve bu alanda çalıştı.

2002 yılında emekli olduktan sonra kızı Esra Özüntürk Alev ile İstanbul’da Özel Erlamer Polikliniği’ni kurarak İstanbul’a yerleşti. Özüntürk, 2014 yılında Avrupa Estetik ve Kozmetik Dermatologlar Birliği Başkanlığı ve Türkiye Kozmetik Araştırmacılar Dernek başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.