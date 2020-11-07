Eskişehir’de 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüsü önlemleri kapsamında bir dizi yeni kararlar aldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 65 yaş ve üzeri vatandaşlar her gün 10.00 – 16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek, bu saatler dışında kalan saatlerde ikametlerinden dışarı çıkmaları ise yasaklandı.

SAAT KISITLAMASI GETİRİLDİ

İl Hıfzısshha kurulu tarafından corona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla şu kararlar alındı:

* Eskişehir’de yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.00 – 16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde ikametlerinden dışarı çıkmaları yasaklandı.

* Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların;

– Kamu görevinin niteliği, mevcut durumun aciliyeti ve kamu hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında hizmetine ihtiyaç duyulacak başta doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin,

-İşletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenlerin muaf tutulmasına karar verildi.