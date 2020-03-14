Etil alkol kotası ikinci emre kadar kaldırıldı!

Corona virüsü vakasının görülmesinin ardından vatandaşlar dezenfektan almak için eczanelere yöneldi. Fakat piyasada dezenfektan temini konusunda bazı sorunlar yaşanıyor.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ise eczanelerin aylık en fazla 2 litre etil alkol alma kotasının kaldırıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili Türk Eczacıları Birliği’ne gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

* Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Covid-19’un pandemik bir hastalık olduğu ilan edilmiştir.

* Bakanlığımızca Ülkemizde Covid-19’un yayılmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmektedir.

* Bu kapsamda, ilgide kayıtlı yazımızla tarafınıza bildirilen, serbest eczanelerin ecza depolarından tıbbi kullanım amaçlı etil alkol teminine ilişkin sınırlamanın ikinci bir emre kadar kaldırıldığı ve konu hakkında İl Sağlık Müdürlüklerine de bilgi verildiği, Bu doğrultuda üyelerinize gerekli bilgilendirmelerin yapılması hususlarında bilginizi ve gereğini rica ederim.

Kotanın kaldırılması ile birlikte, eczacıların kendi dezenfektanlarını üretebileceği yorumları yapıldı.