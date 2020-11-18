‘Evde tedavi ol’ dediler, başka bir hastanede hayatını kaybetti

Bir nakliyat şirketinde müdürlük yapan eşi Zekeriya Küçükerciyes'in rahatsızlanması nedeniyle 25 Ekim’de Mersin Şehir Hastanesi’ne gittiklerini anlatan Hicran Küçükerciyes, burada yapılan test ve çekilen tomografi sonucunda 26 Kasım'da kendilerine Covid-19 olduklarının söylendiğini belirtti. Küçükerciyes,”İlaçlarımızı almaya gittiğimizde eşim şeker, tansiyon, osteoporoz hastası olduğunu söyledi. Ancak, kolumuzun altına ilaçlar konularak adeta ‘haydi evinize gidin ölün' denildi” diyerek duruma isyan etti.

“HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ”

Eve geldikten iki gün sonra akşam eşinin ateşinin 41-42 dereceye çıkması ve nefes alışının zorlanması üzerine 112'yi aradığını anlatan Küçükerciyes, “Önce ‘Biz götürmeyiz 184’ü arayın' dediler. Şikayet edeceğimi söyledim. ‘Açın 184’e şikayet edin' dediler. Daha sonra eşimi üniversite hastanesine götürmek için 112 ekibi geldi. Ambulans görevlileri kocama dokunmadı bile. Koluna girerek ambulansa ben bindirdim. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gittik. Acilde iken hemen solunum cihazına bağladılar. Yoğun bakım ünitesine yatırdılar. Yatıran Doktor ‘Yüzde 70-80 bu adam bitmiş, siz hangi köyde oturuyordunuz’ dedi. Şehir Hastanesi’ne gittiğimizi söyledik. Hastalığımızı söyledik ‘bizi almadılar’ diyerek ihmalkârlık olduğunu anlattık” ifadelerini kullandı.

“COVİD’Lİ OLDUĞU HALDE EVE GÖNDERİLDİ”

Şehir Hastanesi’ndeki doktorun eşinin ciğerindeki Covid’i görmesine ve kronik rahatsızlıkları olmasına rağmen eve gönderdiğini ileri süren Küçükerciyes, şöyle devam etti:

“Sen kronik hastayı nasıl eve gönderebiliyorsun. ‘Al ölüme git' diye. Üçüncü günü eşimi fakülteye kaldırdım. Benim kocamın Covid’i hemen yüzde 80 oldu. Bu kadar mı ucuz insan hayatı? Şehir Hastanesi’nde ilacımızı verip gönderdiler. Kronik hastasınız hastaneye yatmanız gerekiyordu. Başka bir şey yapılmadı. Eczaneden ilacımızı aldık onları kullanıyorduk. Mersin Üniversite Hastanesi’ndeki doktor bile eşimin bu şekilde eve gönderilmesine hayret etti. Acildeki doktor ‘Bu adamın satrasyonuna (solunum yetmezliği) nasıl bakmamış' dedi. Satrasyonu yüzde 40. Bütün raporları duruyor.”

“DEVLETİ DEVLETE ŞİKAYET ETTİM”

Mersin Üniversite Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören eşinin 5 Kasım’da vefat ettiğini anlatan Küçükerciyes, “Benim testimde pozitif çıktığı için Kayseri’de defnedilen eşimin cenazesine bile katılamadım. Kimsenin hakkına girmeyi istemediğimi için balkonumda oturdum. Taziyeye gelenler aşağıya 15 dakika gelip gitti. İlaçlarımı kullandım. Eşim Covid’ten öldüğü için ‘Bana tomografi çekin' dedim. Bana siyah beyaz film çektiler. Olacak iş mi bu? Fakülte Hastanesi’ne gittim. ‘Eşim yüzde 80 Covid’ten öldü ben pozitifim, hastanede yatan annemin ciğerleri yüzde 50 bitmiş. Bana tomografi çekin’ dedim çekmediler. CİMER’e başvurdum. Devleti devlete şikayet ettim. CİMER’den sonuç çıkmazsa Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunacağım. Burada sonuç alamazsam Dünya Sağlık Örgütü’ne yazacağım. Türkiye’de insan hayatı bu kadar ucuz olamaz.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Hicran Küçükerciyes'in, CİMER üzerinden yaptığı şikayetçi üzerine Mersin Sağlık Müdürlüğü'nce konu hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.