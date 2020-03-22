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Fahrettin Koca adına açılan sahte hesaplara dikkat!

Sağlık Bakanlığı, Dr. Fahrettin Koca adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına karşı uyardı.

15:31 -
Haberler Sağlık
Fahrettin Koca adına açılan sahte hesaplara dikkat!

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını sebebiyle yayılan asılsız bilgilere karşı vatandaşları uyarırken bir yandan da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca adına birçok sahte sosyal medya hesapları açıldığına dikkat çekti. Bakanlık takip edilmesi gereken hesapları da kamuoyu ile paylaştı:

Son günlerde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı görülmektedir.

Sayın Bakanımızın resmi sosyal medya hesaplarını aşağıda paylaşıyoruz:

Twitter:
Dr. Fahrettin Koca @drfahrettinkoca
https://twitter.com/drfahrettinkoca?s=09

Instagram: https://instagram.com/drfahrettinkoca

Facebook: https://www.facebook.com/sbfahrettinkoca/

Bu hesapların dışında açılan sahte hesaplara lütfen itibar etmeyiniz.

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Son güncelleme: 15:34 22.03.2020
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