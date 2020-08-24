Faset eklem sendromu hem erkeklerde hem de kadınlarda, en sık olarak 40 ila 70 yaşları arasında ve artrite eğilimli olanlarda görülür. Omurga yaralanması olan kişilerde de gelişebilen faset eklem sendromu nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

FASET EKLEM SENDROMU NEDİR?

Faset eklem sendromu, omurgada sırt ve boyun ağrısı kaynağı olabilen artrit benzeri bir durumdur. Bir veya daha fazla faset ekleminden gelen ağrıya faset eklem sendromu veya faset artropatisi denir.

Omurga kemikleri arasındaki eklemlerdeki dejeneratif değişikliklerden kaynaklanır. Faset eklem içindeki kıkırdak parçalanabilir ve iltihaplanabilir, bu da yakındaki sinir uçlarında ağrı sinyallerini tetikler. Bölgedeki kaslar sertleşebilir ve spazm yapabilir.

NEDENLERİ

Yaşlandıkça eklemlerimizdeki kıkırdak yıpranır. Faset eklemlerin hizalanma ve hareket etme şeklini değiştiren bir yaralanma, tekrarlayan hareketler, obezite, duruş bozuklukları ve diğer omurga koşulları ağrıya neden olabilir.

Faset eklemlerindeki değişiklikler bir vertebral diskin bozulmasıyla başlayabilir. Vücut ağırlığının yükü faset eklemine geçerken, kıkırdak parçalanır, eklem boşluğu daralır ve kemikler birbirine sürtünür.

BELİRTİLERİ

Faset eklem dejenerasyonu, bir olay semptomları tetikleyene kadar ağrısız olabilir. Bir kişinin ağrısının faset eklemlerinden geldiğini gösteren birkaç semptom vardır. Ağrı genellikle belde doğrudan kalçalara yayılabilen dağınık, donuk bir ağrıdır. Boyunda omuzlarda ve kafatasının arkasında hissedilebilir.

Etkilenen ekleme geriye doğru bükme veya yanlara doğru bükme gibi hareketler ağrıya neden olur. Ayakta durma veya hareketsizlik dönemleri ağrıyı kötüleştirebilir. Oturma, öne eğilme veya pozisyon değiştirme gibi eklemden ağırlığı alan aktiviteler ağrıyı hafifletebilir. Faset eklem semptomları ayrıca bir disk herniasyonunun ağrısını taklit edebilir. Kemik mahmuzları oluşur ve omurilik sinirlerine bastırırsa ağrı kollarda veya bacaklarda hissedilebilir. Ağrı kronik olabilir veya periyodik alevlenmeler olabilir.

FASET EKLEM SENDROMU TEDAVİSİ

Faset eklem artriti tersine çevrilemezken, egzersiz ve yaşam tarzı değişikliklerinin daha iyi yaşam kalitesine katkıda bulunabileceğine dair kanıtlar vardır. Konservatif tedaviler ağrıyı yönetmenize ve kontrol etmenize yardımcı olmazsa, doktorunuz enjeksiyon, ablasyon veya ameliyat önerebilir.

Yaşam tarzı değişiklikleri: Doğru bir duruş ve omurganızı dik tutmak ağrılı atakları önlemek için yapabileceğiniz önemli şeylerdir. Günlük ayakta durma, oturma ve uyku alışkanlıklarınızda ayarlamalar yapmanız gerekebilir. Kilo vermek faset eklemlerindeki yükü azaltabilir ve ağrıyı hafifletebilir.

Fizik tedavi: Egzersiz ağrılı bir faset eklem için çok yararlıdır ve daha hızlı iyileşmenize yardımcı olabilir. Fizyoterapistler size uygun kaldırma ve yürüme teknikleri hakkında bilgiler verebilir ve bel, bacak ve mide kaslarını güçlendirmek ve germek için uygulamalı olarak gösterecektir.

İlaçlar: Bazı hastalara oral antienflamatuar ilaçlar, topikal kremler, merhemler veya mekanik destek gerektirir. Bazen kas spazmları için kas gevşetici ilaçlar reçete edilir.

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