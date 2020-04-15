Favipiravir’in corona virüsüne etkisi ne? Favipiravir ilacı nedir?

Favipiravir merak konusu olmaya devam ediyor. Favipiravi ilacının corona virüsü pozitif vakalarda kullanılmaya başlandığını söyledi. Peki Favipiravir nedir?

MERAK EDİLEN İLAÇ FAVİPİRAVİR

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Çin'den getirtilen ilaç ve hastalara uygulanan tedavilerle ilgili sozcu.com.tr‘ye konuştu.

“Türkiye'deki bütün hastanelerde vakalara, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği standartlarda tedaviler uygulanıyor. Bunlar hastaların durumuna, hastalığın ağırlığına göre belirleniyor. Tedavide izlenecek yollar Bakanlığın oluşturduğu tedavi rehberine uygun olarak yapılıyor.” şeklinde konuşan Prof. Dr. Özlü, Çin'den getirtilen ilaçla ilgili de bilgiler verdi:

Tedavide şu an kullandığımız bazı ilaçlar var. Bunlardan biri de Çin'den getirilen Favipiravir. Bu ilaç dünyada etkileri yeni gösterilmiş bir ilaç. Bunun Türkiye'ye gelmesi, kullanılması bizim için büyük bir avantaj. Hastalık karşısında bizi daha güçlü bir duruma getiriyor. Ancak bu ilaçlar sadece ağır hastalarda kullanılacak. Ayrıca bir yandan sıtma ilacını da tedavide kullanıyoruz.

SOSYAL MEDYADA CORONA'YA İYİ GELDİĞİ SÖYLENEN İLAÇLARA DİKKAT!

Vatandaşlar sosyal medyadan ya da çevrelerinden duydukları ‘corona virüsüne iyi geliyormuş' denilen ilaçları kesinlikle alıp kullanmamalı. COVID-19'un tedavisi tamamen hekim kontrolünde yapılması gerekiyor. Aksi takdirde hasta için büyük bir risk oluşabilir.