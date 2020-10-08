Filyasyon ekibi müdürü coronaya yakalandı, plazma tedavisi ile iyileşti

Evli ve iki çocuk babası İsa Köse, filyasyon ekibinde çalışırken ağustos ayında yorgunluk, uyku hali, iştahsızlık, ishal gibi belirtiler yaşamaya başladı. Bunun üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Köse, hastaneye yatırıldı. 4’ü yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 21 gün tedavisi süren ve ardından taburcu edilen Köse, evdeki karantina sürecinin ardından yeniden iş başı yaparak, görevine döndü.

“VERİLEN PLAZMA İLE KENDİME GELDİM”

Koronavirüs tedavisi gördüğü sırada çok sıkıntılar çektiğini ifade eden Köse, kendisine verilen plazma sayesinde iyileştiğini söyledi. Yoğun bakımda olduğu sürece nefes almakta bile güçlük çektiğini anlatan Köse, “Yaşadığım en büyük sıkıntı yoğun bakımda nefes alamamaktı. Konuşamıyorsunuz, siz konuştuğunuzu sanıyorsunuz ama karşınızdaki sizi anlamıyor. Yoğun bakım sürecinde 2 defa plazma verildi. Verilen bu plazmalar vücudumun toparlanmasında çok etkili oldu.” dedi.

“21 GÜNDE 17 KİLO VERDİM”

Tedavi sürecinde 21 günde 17 kilo verdiğini belirten Köse, “Hastalık en büyük zararı kas sistemine veriyor. Kollarda ve ayaklarda güç kaybı oluyor. Kas sistemi tamamen çöküyor. Buna bağlı olarak da en büyük sıkıntı yürümede güçlük, halsizlik ve yorgunluk oluyor. Oda içerisinde dahi yürüyemiyorsunuz” diye konuştu.

“HASTALAR, TEDAVİDEN SONRA DA BESLENMELERİNE DİKKAT ETSİN”

Corona virüsü nedeniyle hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olanların kesinlikle beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini anlatan Köse, “Hastalarımızın dikkat etmesi gereken en önemli konu bu dönemde bağışıklık sistemlerini yüksek tutmaları. Taburcu olduktan sonra beslenmelerine dikkat etmeliler. Lifli gıdalar yenmesi, katı gıdaların yenmemesi gerekiyor.” dedi. (DHA)