Filyasyon ne demektir? Türkiye’de filyasyon uygulaması nasıl yapılıyor?

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü karşı son gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı. Filyasyon uygulamasıyla Türkiye'de corona virüsü vaka artış hızının düşüşe geçmesini sağladıklarını söyleyen Bakan Koca, Türkiye'deki son corona virüsü verilerini de paylaştı. Peki filyasyon ne demektir? Bakan Koca'nın söyledi filyasyon uygulaması nasıl yapılır? İşte tüm bilinmesi gerekenler…

FİLYASYON NE DEMEKTİR?

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi nedenlerden kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Bakanlığın sitesinde filyasyon kelimesi şöyle açıklanmaktadır; “Saha incelemesi/filyasyon kaynağın ve etkenin belirlenmesine yönelik çalışma yapılması ve/veya temaslılar dahil koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasıdır.”

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.

FİLYASYON TÜRKİYE'DE NASIL UYGULANDI?

Sağlık Bakanı Koca’nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye’de 81 ilde bir koronavirüs vakası tespit edildiğinde, söz konusu kişinin iş ve aile bilgileri otomatik olarak Sağlık Bakanlığı’nın sistemine düşüyor. Bu noktada filyasyon ekipleri harekete geçiyor. Üç kişiden oluşan filyasyon ekipleri vaka ortaya çıkar çıkmaz 48 saat boyunca tarama yapıyor. Doğrudan adrese ulaşan ekipler her yeni vakada hastalığa karşı yeni bir ağ kuruyor. Filyason çalışmalarının bir bölümü de aile hekimleri tarafından yürütülüyor.