Filyasyon nedir? Filyasyon ne işe yarar?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada corona virüsüne karşı filyasyon çalışmalarının başladığını açıklamıştı. Bakan Koca'nın yaptığı bu açıklama sonrası internet kullanıcıları filyasyon kelimesinin anlamını aratmaya başladı. Peki Filyasyon nedir? Filyasyon ekibi neler yapar?

FİLYASYON NE DEMEK?

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi nedenlerden kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Bakanlığın sitesinde filyasyon kelimesi şöyle açıklanmaktadır; “Saha incelemesi/filyasyon kaynağın ve etkenin belirlenmesine yönelik çalışma yapılması ve/veya temaslılar dahil koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasıdır.”

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.



FİLYASYON EKİBİ NE GÖREVİ YAPAR?

Corona virüsü ile mücadele kapsamında, virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri tespit etmek amacıyla sahada filyasyon çalışması yürüten sağlık çalışanları, mücadelenin “gizli kahramanları” olarak görev yapıyor. Türkiye'de 81 ilde yapılan filyasyon çalışmasında, virüsü taşıyanlarla teması olmuş kişilere ulaşan, yeni tanı süreçlerini başlatan filyasyon ekipleri, corona virüsü ile mücadelenin sahadaki en aktif üyeleri arasında bulunuyor.

FİLYASYON TÜRKİYE'DE NASIL UYGULANDI?

Sağlık Bakanı Koca’nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye’de 81 ilde bir koronavirüs vakası tespit edildiğinde, söz konusu kişinin iş ve aile bilgileri otomatik olarak Sağlık Bakanlığı’nın sistemine düşüyor. Bu noktada filyasyon ekipleri harekete geçiyor. Üç kişiden oluşan filyasyon ekipleri vaka ortaya çıkar çıkmaz 48 saat boyunca tarama yapıyor. Doğrudan adrese ulaşan ekipler her yeni vakada hastalığa karşı yeni bir ağ kuruyor. Filyason çalışmalarının bir bölümü de aile hekimleri tarafından yürütülüyor.