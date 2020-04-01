Filyasyon nedir? Tıpta Filyasyon ne demek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili bilgileri paylaşırken ‘Filyasyon’ terimini kullandı. Corona virüsüyle ilgili gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar Bakan Koca’nın kullandığı bu terimin ne anlama geldiğini merak etmeye başladı. Hastalığın kaynağını bulmada önemli rol alan Filyasyon hakkındaki bilgileri sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz.

FİLYASYON NEDİR?

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi sebeplerden ötürü kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isimdir. Başka bir deyişle kaynak arama çalışmasıdır.

Bu çalışmalar neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği ve başka insanların risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebilmektedir.

Filyasyon çalışmaları bulaşıcı hastalıklar mücadele etmede çok önemlidir.

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