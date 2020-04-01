Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada anlattı: Covid-19’a karşı hangi bitkileri tüketmeliyiz?

Covid-19; müthiş bilimsel ve teknolojik gelişmelere rağmen insanoğlunun doğa karşısında hâlâ ne kadar aciz kalabildiğini ortaya koyan bir deneyim.

Her türlü basın, sosyal medya neredeyse 24 saat bu konuyu konuşuyor, tartışıyor. Henüz net bir tedavi protokolü belirlenemediğinden insanlar umutla korunmak için en ufak önerinin bile peşine takılıyor.

İşte Prof. Dr. Erdem Yeşilada'nın tavsiyeleri…

İLAÇ UYARISI

Sıtma ilacı Klorokin'in türevi romatoid artrit, Sjörgen sendromu tedavisinde kullanılan Hidroksiklorokin'in tedavide etkili olabildiği bilgisi yayılınca insanlar bu ilaca hücum etti. Gerçek ihtiyacı olanlar ilacı bulamıyor.

İşin ilginç yanı düz bir mantık ile sıtma ilacı “Kinin”in de yararlı olabileceği ve acı tadı vermek için çok az kinin ilave edilen tonik meşrubatların kullanıldığını duyar olduk.

Kininin Covid-19 üzerinde etkili olabileceğine yönelik hiçbir bilimsel çalışma bulunmuyor. Kaldı ki, kinin işitme kaybı gibi yan etkileri nedeniyle artık tedavide kullanılmamaktadır.

ÇİN BİTKİLERİNİN GÜCÜ

Peki yeni tip corona virüsüne karşı koruyucu olarak yararlanılabilecek bitkisel seçenekler var mı? Hiç şüphesiz Covid-19'un yeni bir salgın etkeni olması nedeniyle yürütülmüş kapsamlı bilimsel araştırmalar bulunmuyor.

Ancak teorik bulgulara dayanarak “deneme-yanılmaya” yönelik klinik uygulama sonuçlarına bağlı öneriler literatürde yer alıyor. Bunlar arasında bir çalışma dikkatimi çekti. Bu çalışma geleneksel Çin ilacında kullanılan bitkiler üzerine…

Çinlilerin listesinde yer alan bitkisel 13 bileşik arasında iki fenolik madde (flavonol); kaempferol ve kersetin yüksek etkili olarak belirlenmiş. Bu çalışmada 15 bitkisel etken maddenin etkisi de kenetlenme modeli ile incelenmiş.

En kuvvetli etki -sırasıyla- kaempferol> kersetin> luteolin> demetoksikurkumin> oleuropein gibi fenolik bileşiklerde gözlemlenmiş. Peki bu bileşikler hangi bitkilerde bulunur?

İŞTE O LİSTE

Kaempferol içerenler: Lahana, brokoli, ıspanak, dereotu.

Kersetin içerenler: Dereotu, soğan, kekik, rezene, acı biber

Luteolin içerenler: Zeytin yaprağı, acı biber, pırasa

Demetoksikurkumin içeren: Zerdeçal

Oleuropein içeren: Zeytin yaprağı.

Bu bulgulardan hareketle özetle şu yorum yapılabilir: Covid-19 endişesiyle tonik meşrubat ya da Kinin, Hidroksiklorokin gibi sağlığınızı başka şekilde risklere sokacak ilaçların peşinde koşacağınıza yukarıdaki sebzelere mutfağınızda daha sıklıkla yer verin.