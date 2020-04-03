FMF hastalığı nedir? Ailesel Akdeniz ateşi belirtileri neler?

Ani başlayan ateş, karın ağrısı, göğüs ağrısı, eklemlerde ağrı ve şişlik, ishal ve kabızlık gibi belirtiler görülen FMF nedir merak ediliyor. FMF, kalıtsal bir hastalıktır ve genellikle akdeniz bölgesindeki ülkelerde görülmektedir. FMF belirtleri neler merak edilen tüm detaylar haberimizde…

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ (FMF) NEDİR?

“Familial Mediterranean Fever” yani Ailesel Akdeniz ateşi (FMF), tekrarlayan ateş atakları, abdominal astarın iltihabı (peritonit), akciğerleri saran astarın iltihabı (plörezi), ağrılı, şişmiş eklemler (artralji ve bazen artrit) ile karakterize kalıtsal bir hastalıktır. Bacaklarda özellikle dizlerin altında kırmızı bir döküntü ile karakterizedir. Bu duruma bazen nükseden polipirozit veya ailesel paroksismal poliprozit de denir.

FMF, kalıtsal bir hastalıktır ve genellikle akdeniz bölgesindeki ülkelerde görülmektedir. Hastalığın tanısı genellikle çocukluk çağında konur. Hastalığın kesin bir tedavisi yoktur. Bir takım ilaçlarla kontrol altına alınarak hastalık şikayetleri hafifletilir.

FMF hastalığından şüphelenen kişiler bazı testler yaptırarak hastalığı olup olmadığını öğrenebilir. Fiziksel test, aile geçmişinin gözden geçirilmesi, kan testleri, genetik testler hastaya uygulanarak hastalığın olup olmadığı araştırılabilir.

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİ NEDENLERİ

Ailesel Akdeniz ateşi, ebeveynlerden çocuklara geçen bir gen mutasyonundan kaynaklanır. Gen mutasyonu vücutta iltihaplanmayı düzenlemede sorunlara neden olur.

Ailesel Akdeniz ateşi olan kişilerde, mutasyon MEFV adlı bir gende meydana gelir. MEFV geni; beyaz kan hücrelerindeki bir protein çeşidi olan pyrinin denetlenmesinde görev alır. Bu protein çeşidinin görevi, iltihabı (inflamasyonu) kontrol altında tutmaktır. İltihap, bağışıklık sisteminin beyaz kan hücrelerine ve moleküllere hastalıkla ilgili sinyal göndermesi sonrasında başlar. MEFV'deki birçok farklı mutasyon ailevi Akdeniz ateşi ile bağlantılıdır. Bazı mutasyonlar çok ciddi vakalara neden olabilir, bazıları ise daha hafif belirti ve semptomlara neden olabilir.

AİLESEL AKDENİZ ATEŞİNE HANGİ BÖLÜM BAKAR?

– Romatoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

– Tıbbi Genetik Romatoloji

– Nefroloji (Böbrek Hastalıkları)

– İç Hastalıkları (Dahiliye)

– Çocuk Romatolojisi