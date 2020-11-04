Futbol demans hastalığını tetikliyor mu?

Glasgow Üniversitesi, futbolun, oyuncuların sağlığına ciddi zararlar verdiği yönünde yürütülen araştırmada çok çarpıcı bulgular elde ettiklerini açıkladı.

Araştırmayı yürüten ekibin başında yer alan Öğretim Üyesi Dr. Willie Stewart, “Dürüst olmam gerekirse dünyanın en büyük spor oyununun kişiyi 3.5 kat daha fazla beyin hastalığı, 5 kat daha fazla Alzheimer, 4 kat daha fazla Motor Nöron Hastalığı yapma olasılığı var” dedi.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA) ve Profesyonel Futbolcular Derneği (PFA) tarafından finanse edilen ve yaklaşık 4 ay sonra tamamlanması planlanan araştırma, İngiltere'nin efsane oyuncuları Nobby Stiles'un ölümü ve ve Bobby Charlton'ın demans hastalığı nedeniyle gündemin ilk sıralarına yükseldi.

The Times’a konuşan Dr. Willie Stewart, “Motor Nöron” hastalığının genç oyuncuları da etkilediğine dikkat çekerek, “ Heart and Rangers'ın eski savunma oyuncusu Marius Zaliukas 36 yaşında bu hastalıktan dolayı hayatını kaybetti. Fernando Ricksen de bu hastalıktan dolayı öldü ve eski Liverpool oyuncusu Stephen Darby’de de bu hastalık var” dedi.

“TEK RİSK TOPA KAFAYLA VURMA”

Topa defalarca kafalarıyla vurmalarının oyuncuların beyinlerinde zarara sebep olduğuna inandığını vurgulayan Dr. Stewart, “Bugün yüzde yüz kesinlikte diyemesek de, bugüne kadar tanımlanan tek risk faktörünün kafa darbesine maruz kalma olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

“YAĞMURDA AĞIRLAŞAN TOP TEORİSİ SAÇMA”

Yağışlı havalarda ağırlaşan topun futbolculara daha fazla zarar verdiği teorisi saçma olduğunu belirten Stewart, Top ağırlaşıyor ama hızı da aynı oranda azalıyor. Topun hızından çok çarpma kuvveti daha önemli” şeklinde konuştu.

Dr. Willie Stewart özetle şu değerlendirmelerde bulundu:

“FUTBOLCULAR 1970'LERE GÖRE DAHA BÜYÜK RİSK ALTINDA”

“Modern futbol toplarının daha hızlı hareket ettiğini biliyoruz. Kolayca yavaşlamayan bu topların daha büyük sorun olacağını düşünülüyor. 2020 yılında top oynayan futbolcularla 1970’lerde oynayanların daha büyük problemlerle karşı karşıya olduklarını iddia bile edilebilir.”

“1966 DÜNYA KUPASINI ALAN TAKIMDAKİ 5. DEMANSLI OYUNCU”

“Son 18 aydır belirli pozisyonların oyuncuları bunama riski altında bırakıp bırakmadığı, insanların ne kadar süredir futbol oynadığı ve bunun ne kadar büyük bir riske sahip olduğu gibi bulgulara bakıyoruz. İlk olarak futboldaki bunama oranlarını değerlendirdik ve bu da araştırmanın başlangıcı oldu. Sir Bobby Charlton, İngiltere’nin 1966 Dünya Kupasını kazanan takımının demans teşhisi alan beşinci üyesi oluğu anlaşıldı. Yeni bulgular bu araştırmayı daha da derinleştirecek ve yeni düzenlemeleri beraberinde getirecektir.”

“Araştırmayı daha ileriye götüreceğimizi tartışıyoruz. FIFA bunun neresinde, UEFA bunun neresinde? Sonuçta bu küresel bir oyun ve tüm dünyadaki futbol federasyonları bu araştırmanın içinde olmalı.”