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G4 EA H1N1 nedir? Çin’de keşfedilen yeni domuz gribi türü insana bulaşır mı?

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü ardından bu kez Çin'de yeni bir domuz giribi türü tespit edildi. G4 EA H1N1 adı verilen domuz gribinin insandan insana bulaşmasıyla ilgili henüz bir veri bulunmazken, uzmanlarca pandemi riskinin olduğu ifade edildi. İşte G4 EA H1N1 (Yeni domuz giribi türü) hakkında bilgiler...

18:54 -
Haberler Sağlık
G4 EA H1N1 nedir? Çin’de keşfedilen yeni domuz gribi türü insana bulaşır mı?

Corona virüsü henüz sona ermemişken Çin’de bu kez de yeni bir domuz gribi türü tespit edildi. G4 EA H1N1 adı verilen yeni domuz gribi türünün, domuzlardan insanlara geçtiği tespit edildi. Virüsün insandan insana bulaşı hakkında ise henüz resmi bir veri bulunmuyor. Uzmanlardan yapılan açıklamalarda ise G4 EA H1N1’in pandemi riski olduğu belirtiliyor.

YENİ DOMUZ GRİBİ TÜRÜ G4 EA H1N1 NEDİR?

G4 EA H1N1 Çin’de keşfedilen bir grip virüsüdür. Mezbahalarda ve domuz endüstrisinde çalışan insanlarda ilk enfeksiyon bulgusu bulunmuştur. Esas olarak domuzları etkiler, ancak insanlarda iki vaka tespit edilmiştir. Haziran 2020’den itibaren insanlar arasında kolayca bulaşmayacağı, ancak “pandemik potansiyele” sahip olduğu belirlenmiştir. Sadece hayvandan insana geçiş doğrulandığı için “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Pandemi Faz Tanımları” nın ikinci aşamasındadır.  35 kişinin yeni grip virüsü G4 EA H1N1 tarafından enfekte olduğu bilinmektedir.

Foto:Shutterstock

Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri’nden (PNAS) hakemli bir makale, “G4 EA H1N1 virüslerinin, insanları enfekte etmek için son derece uyarlanmış olmanın tüm temel özelliklerine sahip olduğunu belirtti…Domuzlarda ve yakınlardaki hakim G4 EA H1N1 virüslerini kontrol etmek Domuz çalışan popülasyonlarının takibi derhal uygulanmalıdır. ” (Mevcut izleme programı, yedi yılda 30.000’den fazla domuzun swaplarını aldı.)

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Son güncelleme: 18:58 30.06.2020
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