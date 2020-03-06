Genellikle uzun ameliyatlar veya çok ağrılı olanlar için kullanılan genel anestezinin ilk uygulamasına dair bilgiler MÖ 1200 yıllarında Antik Yunanistan’a kadar uzanır. Ancak bilimsel anlamda kullanımı 19’ncı yüzyılın ikinci yarısından itibaren olmuştur. Peki, genel anestezi nedir, kimlere uygulanmaz? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

GENEL ANESTEZİ NEDİR?

Genel anestezi, hastaların herhangi bir ağrılı cerrahi işlem için uyutulması, işlemin sonunda da uyandırılmasıdır. Derin bir uyku durumuna benzeyen genel anestezi altındaki beyin ağrı sinyallerine veya reflekslerine cevap vermez. Genellikle intravenöz ilaçlar ve gazlar birlikte kullanır. Şuur kaybı ve anestezinin yanı sıra amnezi (unutma) ve kas gevşemesi de sağlanır.

Genel anestezide kullanılan iki temel anestezik vardır; inhalasyon ve intravenöz anestezi ilaçları. İnhalasyon (solunum yoluyla verilen) anestezi ilaçlarına volatil anestezikler de denir (uçucu). Volatil anestezikler akciğerlerden (solunum yoluyla) kana karışırak dokulara ulaşır. Günümüzde inhalasyon anestezikleri tek başına kullanılmazlar, intravenöz anestetiklerle birlikte kullanılırlar. İnhalasyon ve intravenöz anestezik kombinasyonuna, genellikle ağrı giderme için opioidler (morfin türevi) ve kas gevşemesi (felci) için nöromüsküler blokerler eklenir. Bu anestezi türüne dengeli anestezi denir.

Genel anesteziden kaynaklanan ciddi komplikasyon riski düşük olmasına rağmen, kalp krizi, inme, beyin hasarı ve ölüm olabilir. Komplikasyon riski, kısmen hastanın yaşı, cinsiyeti, kilosu, alerjileri, genel sağlık durumu, sigara, alkol veya uyuşturucu kullanma öyküsüne bağlıdır.

GENEL ANESTEZİ KİMLERE UYGULANMAZ?

Genel anestezi genel olarak çok güvenlidir; önemli sağlık sorunları olan çoğu insan ciddi bir sorun yaşamadan genel anestezi alabilir. Ancak, özellikle solunum yolu problemleri olan hastalarda, ileri evredeki kalp ve akciğer hastalıklarında genel anestezi bazı riskler getirebilir. Bu süreçte işlev görmeyen sinir hücreleri organların fonksiyonlarını engeller. Ayrıca solunum yolu problemleri olan hastalar içinde genel anestezi yapılmaz. İleri evredeki kalp ve akciğer hastalıklarında genel anestezi bazı riskler getirebilir. Aynı zamanda kol bacak, karın ve bölgesel olan hastalıklar için de genel anesteziye gerek yoktur. Karın içi bazı ameliyatlar kasıktan iğne yapılarak ya da kateter yerleştirilerek epidural anesteziyle gerçekleştirilebilir.