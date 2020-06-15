Geniz eti, horlama ve burun tıkanıklığının başlıca nedenidir. Sık geçirilen enfeksiyonlar halsizlik, uykusuzluk gibi problemlerin yanında organ hasarlarına, güç kaybına da sebep olabilmektedirler. Bazı çocuklarda, sık hastalık geçirmeye bağlı olarak ya da genetik yapılarından kaynaklı olarak geniz eti büyüyebilmektedir. Peki geniz eti belirtileri nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

GENİZ ETİ (ADENOİD) NEDİR?

Geniz eti (adenoid) geniz boşluğunun üst kısmında bulunan bir savunma dokusudur. Bademcikler ile birlikte lenfatik sistemin bir parçasıdır. Yabancı organizmalar ve mikropları tutar ve onlarla savaşarak, vücuttan uzaklaştırır. Girintili çıkıntılı bir yapıya sahip olan geniz eti özellikle çocukluk çağında oldukça etkin çalışır. Genellikle yaklaşık 5 yaşından sonra küçülmeye başlarlar. Ergenlik yıllarında neredeyse tamamen yok olurlar. Geniz eti büyümesi çocuklarda yaygın bir sorundur.

GENİZ ETİ BELİRTİLERİ

Geniz etinin büyümesi halinde çeşitli belirtiler görülebilir.

Aşağıdaki belirtilerden biri veya birkaçının oluşması geniz etine işaret edebilir:

– Burundan nefes almakta güçlük

– Sürekli ağızdan nefes alma

– Burun tıkalı gibi genizden konuşma

– Nefes alırken ses çıkması

– Uyku sırasında horlama

– Uyku sırasında birkaç saniye süreyle nefesin durması (Uyku apnesi)

– İştahsızlık ve gelişme geriliği

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