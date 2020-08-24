Giresunlu baba anlattı: Çocuklarda ishal ve mide bulantısı başladı

Giresun'un Doğankent ilçesine bağlı Oyraca Köyünde yaşayan Celal Coşkun, sel sonrası yaşadığı çaresizliği sosyal medyadan duyurmaya çalıştı. Coşkun, muhtar dahil hiçbir yetkilinin kendilerine ulaşmadıklarını belirtti ve köydeki çocuklarda mide bulantısı ve ishal şikayetlerinin görlmeye başladığını duyurdu.

Köylerinde acilen temiz içme suyu ihtiyacı olduğunu belirten Coşkun, kendi çektiği görüntülerinde şunları söyledi:

“Evim heyelan altında kalmaktan son anda kurtuldu. Afet gecesi saat 12 sularında komşuların yardımıyla ailemi ve çocuklarımı evden uzaklaştırabildim ve akabinde evimin arkasındaki arazi heyelan olarak evimin üzerine geldi.

“HİÇBİR YETKİLİ BİZE ULAŞMADI”

Şu anda evim ayakta gözükse bile içi tamamen çamurlu ve balçık dolu. Su basmış vaziyetteydi. Ciddi manada bu sorunları yaşıyoruz.

Şu anda bize ulaşabilen muhtarımız dahi hiçbir yetkili yok. Kimseye buradan ulaşamıyoruz. İnternet ve telefon imkânları yeni yeni düzelmeye başladı. Lütfen, rica ediyorum acil müdahale edilmesi gereken sıkıntılarımız var. Özellikle su ve elektrik.

ÇOCUKLARDA MİDE BULANTISI VE İSHAL BAŞLADI

Harmandaki fındıkların üzerinde heyelan ve duvar var. Evime ulaşım tamamen kapalı. Ailemi eve sokamamakla beraber tehlike ciddiyetini korumakta. Kimseden yardım alamıyoruz. Nasıl yapacağımızı bilemiyoruz.

Şu anda çocuklarda mide bulantısı, ishal başladı. Bunun sebebi de selle oluşan bazı obruklardan akan suyu kullanma zorunda kalmamız. Bu konuda yetkililere çağrıda bulunuyorum” diyerek seslendi. (İHA)