Göz ağrısı gözünüzün yüzeyinde veya gözünüzün daha derin yapılarında ortaya çıkabilir. Şiddetli göz ağrısı (özellikle herhangi bir görme kaybının eşlik ettiği) ciddi bir tıbbi durumunuz olduğuna dair bir işaret olabilir. Peki, göz ağrısı neden olur? Göz ağrısı nasıl tedavi edilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

GÖZ AĞRISI HAKKINDA

Göz ağrısı yaygındır, ancak nadiren ciddi bir durumun belirtisidir. Göz ağrısı aynı zamanda oftalmalji olarak da bilinir. Rahatsızlığı nerede yaşadığınıza bağlı olarak, göz ağrısı iki kategoriden birine girebilir: Göz yüzeyinde ve göz içinde. Yüzey ağrısına genellikle yabancı bir cisimden, enfeksiyondan veya travmadan kaynaklanan tahriş neden olur. Genellikle, bu tip göz ağrısı göz damlası veya istirahat ile kolayca tedavi edilir.

Gözün derinlerinde oluşan göz ağrısı ise, kumlanma, batma veya zonklama şeklinde hissedilir. Bu tarz bir göz ağrısı için kapsamlı bir tedavi gereklidir. Gözde görme kaybıyla birlikte gelişen ağrı durumları daha ciddi sorunlara işaret edebilir ve acil müdahale gerektirebilir. Bu durumlarda derhal göz doktorunuza başvurun.

GÖZ AĞRISI NEDEN OLUR?

Aşağıdakiler, göz yüzeyinden kaynaklanan göz ağrısına neden olabilir:

Yabancı nesne

Göz ağrısının en yaygın nedeni sadece göz yüzeyinde bir şey bulunmasıdır. Kirpik, kir, makyaj malzemesi gibi nesneler tahrişe, kızarıklığa, göz sulanmasına ve ağrıya neden olabilir.

Kontakt lens tahrişi

Gece boyunca kontakt lens kullanan veya lenslerini uygun şekilde dezenfekte etmeyen insanlarda, tahriş veya enfeksiyondan kaynaklanan göz ağrısı daha sık görülür.

Konjonktivit

Konjonktiva, gözün önünü ve göz kapağının altını kaplayan dokudur. Bu doku enfekte olabilir veya iltihaplanabilir. Bakteri veya virüs kaynaklıdır. Ağrı genellikle hafif olsa da, iltihap gözde kaşıntı, kızarıklık ve akıntıya neden olur.

Korneal aşınma

Gözü kaplayan şeffaf yüzey olan kornea, yaralanmalara karşı hassastır. Kornea aşınması olduğunda, gözünüzde bir şey varmış gibi hissedersiniz fakat gözünüzdeki yabancı maddeyi çıkartmak için suyla yıkamak gibi tedaviler işe yaramaz ve ağrıyı gidermez.

Yaralanma

Gözdeki kimyasal yanıklar ve kaynak yaparken çıkan kıvılcımlar gibi ani yanıklar ciddi ağrıya neden olabilir. Bu yanıklar genellikle çamaşır suyu gibi tahriş edici madde kullanımı, güneşte ya da bronzlaşma kabinlerinde aşırı kalma sonrasında gerçekleşebilir.

Blefarit

Blefarit, göz kapağının kenarındaki yağ bezleri enfekte veya iltihaplandığında ortaya çıkar. Bu ağrıya neden olabilir.

Arpacık

Arpacık ya da şalazyon (yağ kisti), göz kapaklarında ağrı, kızarıklık ve şişliğe yol açar.

Gözün içinde hissedilen ağrılara aşağıdakiler neden olabilir.

Bunlar:

Glokom

Bu durum göz içindeki basınç arttıkça ortaya çıkar. Optik sinirinize baskı yapar ve gözünüzde sulanmaya neden olur. Tedavi edilmezse, görüşünüzü kaybedebilirsiniz. Çoğu zaman erken belirti görülmez. Ancak bu rahatsızlığın “akut açı kapanması glokomu” adı verilen bir türü gözün içindeki basıncın aniden yükselmesine neden olur. Glokom kalıtsal olma eğilimindedir. Semptomlar; şiddetli göz ağrısı, mide bulantısı ve kusma, baş ağrısı ve kötüleşen görmedir.

Optik nörit

Göz küresinin arkasının beyinle bağlantısı olan optik sinir iltihaplanırsa, görme kaybı eşliğinde göz ağrısı yaşayabilirsiniz.

Sinüzit

Sinüslerin enfeksiyonu, gözlerin arkasındaki basıncın artmasına neden olabilir. Bu ağrı bazen tek taraflı bazen de iki gözde de hissedilir.

Migren

Göz ağrısı, migren tipi baş ağrılarının sık görülen bir yan etkisidir. Bu hastalık da, sinüzit gibi tek taraflı ağrılara yol açabilir.

GÖZ AĞRISI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Göz ağrısı tedavisi ağrının nedenine bağlıdır.

En yaygın tedaviler şunlardır:

Bulaşıcı durumlar için:

– Enflamasyonu azaltan (kortikosteroidler) veya ağrıyı ve şişmeyi azaltmak için göz bebeğini genişleten göz damlaları.

– Antibiyotik, antifungal veya antiviral göz damlası.

– Ağrı veya alerji semptomlarını azaltmak için oral narkotik olmayan ilaçlar.

– Yüzü veya gözleri silerken temiz bir havlu veya mendil kullanın.

– Özellikle öksürdükten, hapşırdıktan veya tuvaleti kullandıktan sonra ellerinizi sık sık yıkayın.

– Ellerinizi ve parmaklarınızı gözlerden uzak tutun.

– Gözler enfekte olduğunda kontakt lens kullanmaktan kaçının.

– Gözler enfekte olduğunda makyaj yapmayın.

Göz yaralanması durumunda:

– En kısa zamanda tıbbi yardım alın.

– Tıbbi yardım alıncaya kadar gözün üzerine koruyucu bir bariyer yerleştirin.

– Kimyasal bir yaralanma olmadıkça, suyla durulamayın.

– Göze yapışmış bir nesneyi çıkarmaya çalışmayın.

– Gözü ovalamayın veya baskı uygulamayın.

– Göz kanıyorsa, kan dokusunu inceleyip kanamayı kontrol etmeyi zorlaştırabileceğinden, göz doktoru ile aspirin veya antienflamatuar ilaçların kullanımı konusunda görüşün.

Diğer tedaviler:

Cerrahi müdahale: Yabancı bir cisim veya yanık nedeniyle oluşan hasarı onarmak için nadiren ameliyat gerekir.