Tıp dilinde adı blefarit olan göz kapağı iltihabı, yaygın olarak görülen göz rahatsızlıklarından biridir. Tek bir gözde ortaya çıkabileceği gibi her iki gözde de görülebilir. Peki, göz kapağı iltihabı nedir? Belirtileri ve tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

GÖZ KAPAĞI İLTİHABI (BLEFARİT) NEDİR?

Göz kapağı iltihabı (blefarit) her yaşta görülebilen ve oldukça yaygın bir göz hastalığıdır. Hastalık ön blefarit ve arka blefarit olmak üzere 2'ye ayrılır. Ön blefaritte göz kapağının dış kenarı ve kirpik dipleri etkilenir. Vücuttaki bakterilerin aşırı miktarda çoğalması ve derinin yağlı/ kepekli olmasından dolayı blefarit meydana gelmektedir. Arka blefaritte ise kapağın gözün içine değen kısmı etkilenir, gözyaşı yağ bezlerinin normal çalışmaması ile ilişkilidir.

Blefarit genellikle kirpik tabanının yakınındaki küçük yağ bezleri tıkandığında tahrişe ve kızarıklığa neden olur. Çeşitli hastalıklar ve durumlar blefarite neden olabilir. Genellikle tedavisi zor kronik bir durumdur ancak görme yeteneğinizde kalıcı hasara neden olmaz ve bulaşıcı değildir.

GÖZ KAPAĞI İLTİHABI BELİRTİLERİ

Göz kapağı iltihabının belirti ve semptomları genellikle sabahları daha kötüdür.

Belirtiler yaygın olarak aşağıdakileri içerirler:

– Gözlerde sulanma

– Gözlerde kızarıklık

– Gözlerde yanma veya batma hissi

– Yağlı görünen göz kapakları

– Kaşıntılı göz kapakları

– Kırmızı, şişmiş göz kapakları

– Göz çevresinde pul pul dökülmeler

– Kabuklu kirpikler

– Göz kapağı yapışması

– Daha sık göz kırpma

– Işığa duyarlılık

– Genellikle göz kırparak düzelen bulanık görme

GÖZ KAPAĞI İLTİHABININ NEDENLERİ

Blefaritin kesin nedeni net değildir. Bazı durumlarda, bulaşıcı olabilir

Aşağıdakilerden bir veya daha fazlasıyla ilişkili olabilir:

– Seboreik dermatit (kafa derisi ve kaşlarda kepeklenme)

– Enfeksiyon

– Göz kapaklarındaki küçük yağ bezelerinin tıkalı olması

– Rosacea (yüzde kızarıklıkla ile karakterize bir cilt hastalığı)

– Göz ilaçlarına, kontakt lens solüsyonlarına veya göz makyajına alerji

– Kirpik akarları veya bitleri

– Gözlerde kuruluk

GÖZ KAPAĞI İLTİHABI TEDAVİSİ

Göz kapağı iltihabını tedavi etmenin anahtarı, göz kapaklarını temizlemek ve kabuklardan arındırmaktır. Gözlerinizi yıkamak ve sıcak kompres uygulamak gibi kişisel bakım önlemleri çoğu blefarit vakası için gerekli olabilir.

Kişisel bakım önlemleri yeterli değilse, doktorunuz aşağıdakiler dahil reçeteli tedaviler önerebilir:

– Enfeksiyonla savaşan ilaçlar

Göz kapağına uygulanan antibiyotiklerin semptomların giderilmesini sağladığı ve göz kapaklarındaki bakteriyel enfeksiyonu hafiflettiğini göstermiştir. Bunlar, göz damlaları, kremler ve merhemler dahil olmak üzere çeşitli formlarda mevcuttur.

Topikal antibiyotiklerin tedaviye yanıt vermediği durumlarda doktorunuz oral bir antibiyotik önerebilir.

– İltihaplanmayı kontrol etmek için ilaçlar

Bunun için steroid göz damlaları veya merhemler, genellikle sadece diğer tedavilere cevap vermeyen durumlar için kullanılır. Doktorunuz hem antibiyotik hem de anti-enflamatuar ilaçlar reçete edebilir.

– Bağışıklık sistemini etkileyen ilaçlar

Topikal siklosporinin bazı göz kapağı iltihabı belirtilerini ve semptomlarını hafiflettiğini göstermiştir.

– Altta yatan durumlar için tedaviler

Seboreik dermatit, rosacea veya diğer hastalıkların neden olduğu blefarit, altta yatan hastalığın tedavisi ile kontrol edilebilir. Blefarit tedavisi sırasında göz makyajı kullanımını sınırlamak veya durdurmak genellikle önerilir, çünkü kullanımı göz kapağı hijyenini daha zor hale getirecektir.. Sıcak kompres uygulamak kabukları yumuşatabilir. Ardından göz kapaklarını su ve bebek şampuanı veya reçettesiz satılan göz kapağı temizleme ürünü ile hafifçe ovun.

Göz kapağı iltihabı yaşayan kişiler aşağıdaki uygulamaları yararlı bulabilir:

– Göz kapaklarındaki bezler tıkanırsa, göz kapağı bezlerinde biriken yağı temizlemek için göz kapaklarına masaj yapın.

– Reçete edilirse, yapay gözyaşı çözeltileri veya yağlayıcı merhemler kullanın.

– Saç derisinde kepek önleyici şampuan kullanın.

– Göz kapağı hijyenini daha zor hale getirdiğinden, tedavi sırasında göz makyajını sınırlayın veya hiç yapmayın.

– Tedavi sırasında kontakt lens kullanımını da geçici olarak durdurun.

– Bazı göz kapağı iltihabı vakaları daha karmaşık tedavi planları gerektirebilir. Blefarit nadiren tamamen kaybolur. Başarılı tedavide bile blefarit yeniden ortaya çıkabilir.

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