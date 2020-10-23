Grip aşısı uygulamasında puanlama sistemi nasıl yapılıyor?

Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız sisteminde uyguladığı kriterlerde, puanı 5 ve üzeri olan kişiler grip aşısı için ‘uygun’ sayılıyor.

‘Charlson Risk Skoru’na göre hastalıkların puan karşılıkları ise şöyle:

1 puan

Koroner arter hastalığı

Konjestif kalp yetmezliği

Kronik pulmoner hastalık

Peptik ülser hastalığı

Periferik damar hastalığı

Serebrovasküler hastalık

Diabetes mellitus

Karaciğer hastalığı (hafif derecede)

Konnektif doku hastalığı

Demans

2 puan

Diabetes mellitus (uç organ hasarının eşlik ettiği)

Renal hastalık (orta veya ağır derecede)

Hemipleji

Nonmetastatik solid tümör

Lösemi

Lenfoma

Multipl myeloma

3 puan

Karaciğer hastalığı (orta veya ağır derecede)

6 puan

Metastatik solid tümör,

AIDS

Charlson İndeksine Göre Komorbidite Derecesi

Komorbidite derecesi

Toplam puan:

0: Risk Yok.

1-2: Hafif Risk

3-4: Orta Risk

5 ve üzeri: Yüksek Risk

Bu puanlama sistemine göre 5 ve üzeri puanı alanlar Aile Sağlığı Merkezleri’nde grip aşısı olabilecek.

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